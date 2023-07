Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A diversão e os momentos agradáveis tendem a ganhar estímulo com a Lua no setor íntimo. Contudo, é importante ter cuidado para não deixar de lado os aspectos práticos e financeiros do dia a dia. A Lua na casa espiritual pode promover expansão mental e autoconhecimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua no setor íntimo pode pedir recolhimento e autocuidado. Seus relacionamentos tendem a passar por momentos desafiadores, mas é com empatia e solidariedade que você consegue restaurar o equilíbrio, conforme sugere a harmonia da Lua com Netuno.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O cuidado com o bem-estar do dia a dia pode ganhar corpo com a Lua no setor das rotinas. Contudo, a intolerância tende a representar um desafio a superar no trato humano, visto a tensão com Mercúrio, Vênus e Urano. Busque descontrair a convivência.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante moderar quanta responsabilidade você conseguir lidar na vida cotidiana, já que a Lua segue para o setor da saúde. A fruição dos sentidos pode ganhar corpo com a Lua na casa dos prazeres em harmonia a Netuno, gerando bem-estar. Procure evitar se expor fora do vínculo de confiança.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente reservar momentos para relaxar e aproveitar, visto que a Lua adentra a área de prazeres. Com a Lua no setor doméstico, o cuidado com a vida familiar pode se elevar, mas procure não permitir que falte uma programação para evitar dispersão e pendências.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém reservar momentos para descansar, já que a Lua adentra a área familiar. Intuição e empatia tendem a constituir seus pontos de força com a Lua na área comunicativa. Mas diante das dificuldades, você pode correr o risco de exagerar nas críticas. Cuidado!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure aperfeiçoar a interação com as pessoas próximas, pois a Lua segue para a casa comunicativa. A flexibilidade tende a ganhar espaço com a Lua na área material, o que lhe ajuda a otimizar recursos. Cuidado com o risco de exagerar nos gastos financeiros.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental aprimorar a gestão prática do dia a dia. Sua postura tende a ficar mais acolhedora com a Lua em seu signo. Contudo, o desejo de comando pode prejudicar a qualidade da interação humana, visto a tensão com Mercúrio, Vênus e Urano.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque reservar um momento para organizar seus objetivos, visto que a Lua adentra seu signo. A Lua na área de crise e harmonizada a Netuno tende a destacar o efeito positivo do recolhimento emotivo. Este momento pode indicar a necessidade de prevenir o estresse.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente cultivar equilíbrio emocional ao lidar com os problemas, já que a Lua logo ingressa na área de crise. Você tende a se mostrar mais acolhedora e empática com a Lua na área de amizades, mas é importante evitar se doar excessivamente ao entorno e em detrimento de si mesma.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O zelo com as responsabilidades pode se elevar com a Lua na casa do trabalho, mas é preciso tomar cuidado para não centralizar demandas tentando ser produtiva. Procure se mostrar disposta às colaborações, visto que a Lua adentra a área de amizades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A Lua na área espiritual e harmonizada a Netuno tende a lhe fazer cultivar valores elevados do ponto de vista existencial. Contudo, busque evitar criar expectativas difíceis de atender. Busque conciliar teoria e prática, pois a Lua segue para a casa do trabalho.