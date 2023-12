Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente evitar criar expectativas ilusórias de resgatar parcerias com feridas que abalam a confiança. A harmonia entre Lua, Vênus e Netuno tende a promover equilíbrio interior e uma conexão com as pessoas próximas, o que contribui com relacionamentos afetuosos e cúmplices.

TOURO (21/4 a 20/5)

Posturas amigáveis tendem a aflorar, o que contribui com uma prazerosa fruição social e intercâmbios culturais. Contudo, é preciso fugir de discussões que possam gerar polêmicas, buscando tratar temas delicados de modo diplomático, como alerta a tensão Lua-Plutão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure agir com mais consciência diante das finanças. O envolvimento com o trabalho tende a se tornar mais prazeroso frente ao encontro entre Lua, Vênus e Netuno, tornando as parceiras harmoniosas e com propósitos elevados do ponto de vista profissional.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A tendência é que você se mostre mais sonhadora, nutrindo seus objetivos perante a vida. No entanto, busque evitar criar expectativas ilusórias nos relacionamentos, devido à tensão Lua-Plutão. A expressão emocional e criativa pode fluir em prol do bem-estar individual e coletivo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante cultivar senso crítico e definir estratégias, sobretudo diante de situações complicadas. Lua, Vênus e Netuno seguem harmonizados, podendo nutrir os processos intuitivos, o que favorece os relacionamentos íntimos e a gestão criativa das dificuldades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As conexões sociais podem ser enriquecedoras frente ao encontro entre Lua, Vênus e Netuno, o que lhe faz valorizar as afinidades e a diversidade cultural envolvida. Contudo, busque evitar idealizar o entorno imediato a ponto de criar expectativas irreais de colaboração.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Como alerta a tensão Lua-Plutão, busque ser cautelosa diante de propostas complicadas ou que demandem definições. A autoestima tende a se fortalecer frente às realizações profissionais, se envolverem o desenvolvimento de seus talentos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua postura tende a se revestir de otimismo, enquanto você busca experiências enriquecedoras e emprega a intuição e a solidariedade para ter relacionamentos humanizados. Contudo, é preciso evitar idealizar o entorno, conforme alerta à tensão Lua-Plutão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente corrigir erros nos investimentos. Serenidade e resiliência tendem a lhe ajudar a se libertar de condicionamentos e curar feridas emocionais, enquanto você nutre esperança por um futuro que esteja de acordo com seus ideais, visto a harmonia entre Lua, Vênus e Netuno.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Lua, Vênus e Netuno harmonizados tendem a promover simbiose emotiva nas relações, ao mesmo tempo em que favorecem experiências prazerosas em conjunto. Contudo, é importante não se deixar iludir por idealizações, respeitando o entorno sobre suas escolhas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante saber se adaptar, sobretudo diante das dificuldades, considerando Lua e Plutão tensionados. Um alinhamento harmonioso entre seus anseios na carreira pode ser percebido, o que lhe permite captar recursos que ajudem você a colocar as ideias em prática.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A harmonia entre Lua, Vênus e Netuno tende a motivar a expressão criativa e a interação social, o que torna a vida mais prazerosa. Entretanto, busque evitar se expor fora do círculo de confiança, visto que a tensão entre Lua e Plutão pode lhe deixar vulnerável a contatos abusivos.

