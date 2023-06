Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure buscar equilíbrio emocional. A harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno tende a destacar a capacidade de planejamento que favorece a gestão da vida familiar e profissional. Contudo, o estresse pode ganhar corpo diante dos obstáculos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não leve os problemas para o lado pessoal. O trabalho em parceria pode alcançar altos níveis de eficiência frente à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno, mas procure investir mais diplomacia, a fim de conciliar interesses por vezes divergentes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu senso estratégico pode ficar apurado frente à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno, o que ajuda na gestão de processos. Busque ser mais conciliadora ao lidar com as pessoas do entorno, evitando problemas que afetem a produtividade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O trabalho em grupo se mostrar um diferencial ao somar conhecimento e habilidades diversas, visto a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno. Pensando nisso, é preciso administrar de modo diplomático os dramas emotivos das pessoas próximas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar imediatismo e evitar imprudências. Uma atuação introspectiva tende a se mostrar eficaz para fazer frente aos obstáculos, o que ajuda você a avaliar possíveis problemas e amadurecer estratégias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém não perder a paciência diante de um entorno provocador. Sua capacidade de comunicação tende a contar com racionalidade e diplomacia com a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno, o que ajuda a aperfeiçoar a dinâmica dos seus relacionamentos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É fundamental usar a diplomacia com as pessoas do entorno, buscando diminuir os gastos e evitar desperdício. Processos racionais podem se mostrar importantes na gestão patrimonial e dos aspectos práticos do cotidiano.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A harmonia formada por Lua, Sol, Mercúrio e Saturno tende a destacar um momento de amadurecimento que ajuda com um posicionamento estratégico em favor de seus objetivos. Procure evitar agir sem conversar previamente com o entorno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O recolhimento tende a se revelar estratégico, buscando avaliar as dificuldades e estruturar um plano de ações, visto a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno. Tente evitar remoer decepções, assumindo postura racional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure privilegiar um grupo coeso em suas relações e evitar se expor fora do círculo íntimo. Sua relação com a coletividade pode se fortalecer frente à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno, o que lhe ajuda a se posicionar de forma confiante para articular.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Afloram o planejamento racional e senso de economia que favorecem a gestão dos projetos profissionais, o que leva a resultados eficientes. Contudo, busque evitar conflitos no trato humano e procure fazer acordos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém evitar reações excessivas aos problemas. O amadurecimento intelectual tende a se revelar um aliado dos projetos em curso, o que lhe permite dar um direcionamento eficiente aos processos, visto a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio e Saturno.