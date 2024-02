Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (29)

Áries

Neste momento, busque reduzir a exposição social e cultivar diplomacia ao lidar com contrastes em seus relacionamentos. Um profundo senso analítico e crítico tende a contribuir com a gestão dos desafios.

Touro

Tente evitar competir por liderança e busque negociar soluções em vez de as impor. A harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno tende a elevar seu senso de pertencimento comunitário, o que leva a um maior comprometimento nas ações em grupo.

Gêmeos

É importante evitar imediatismos na tentativa de resolver os problemas. Seu senso de responsabilidade tende a se elevar frente à harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno, o que lhe faz lidar com as demandas de trabalho de maneira organizada e estruturada.

Câncer

Convém respeitar as diferenças. Busque evitar impor seus valores como regras no convívio. A tendência é que você valorize vínculos intelectualmente afins e que partilhem uma visão espiritualizada da vida, considerando a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno.

Leão

Procure evitar impor padrões de comportamento para o entorno imediato. A Lua harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno pode promover forte ligação com o lar, fazendo-lhe priorizar um ambiente estruturado e que lhe proporcione estabilidade emotiva.

Virgem

Com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno, o discurso pode ficar mais racional, o que favorece sua capacidade de argumentação. No entanto, é importante evitar se posicionar de forma implacável, sabendo se flexibilizar em prol de acordos.

Libra

Busque evitar impor seu estilo de vida para as pessoas do entorno. A busca por segurança material e um cotidiano estruturado tende a se elevar frente à Lua harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno, o que lhe leva a usar o senso crítico para aperfeiçoar o dia a dia.

Escorpião

Convém não se fechar à fruição emotiva. Tente se mostrar acessível aos seus afetos. Sua postura pode ficar mais seletiva na interação humana, o que lhe faz privilegiar experiências de maior qualidade intelectual, visto a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno.

Sagitário

Procure evitar acumular ressentimentos na relação com o entorno imediato. Sua percepção das dificuldades tende a ficar mais apurada frente à harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno, favorecendo o amadurecimento e o autoaprimoramento na gestão da vida.

Capricórnio

A harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno pode favorecer a estruturação de parcerias, tendo na comunicação uma ferramenta fundamental para estabelecer acordos. Mas é importante evitar sobrecarregar as pessoas com altas expectativas.

Aquário

O intelecto tende a aflorar em prol dos processos de gestão, o que eleva sua eficiência no trabalho, já que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno. Contudo, é preciso evitar que o foco nas responsabilidades lhe prejudique frente aos seus afetos.

Peixes

Busque ter bom senso na comunicação, visto a tensão lunar com Plutão, Marte, Vênus, Júpiter e Urano. Os processos ligados ao autoconhecimento pode ganhar força frente à harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno, o que lhe faz amadurecer temas importantes para sua vida.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo