Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (29)

Áries

Procure aproveitar o dia para reforçar os laços e deixar que a intimidade se faça presente da forma prazerosa para os envolvidos. Vênus tende a marcar um momento de conexão nas relações pessoais, o que lhe motiva a ser afetuosa com a pessoa querida.

Touro

As relações de trabalho podem se fortalecer, o que sugere um momento harmonioso associado a atividades prazerosas em grupo. E a tendência é que isso lhe acompanhe em outros segmentos de sua vida, cuja dinâmica faça parte do seu dia a dia, como família e estudos.

Gêmeos

Convém valorizar seu poder de sedução, já que é momento de conquista. Busque se permitir vivenciar novas experiências. Os prazeres da vida tendem a adquirir importância. Seu gosto pode ficar refinado e salta aos olhos no meio social, o que ajuda na sua popularidade.

Câncer

Procure valorizar o convívio nos pequenos gestos, no cotidiano, na simplicidade das tarefas compartilhadas. A energia de Vênus tende a promover afetividade no meio familiar, o que sugere um momento de aproximação e cumplicidade com as pessoas queridas.

Leão

Neste momento, seu potencial criativo pode dar uma roupagem mais original a suas iniciativas, o que encanta o entorno e lhe proporciona prazer pelo trabalho. Seu carisma tende a se elevar perante grupos, marcando uma fase dinâmica do ponto de vista social.

Virgem

Cuidado com a tendência à extravagância no uso do dinheiro, buscando evitar apuros financeiros. Busque gastar um pouco com o lado prazeroso da vida, mas sem exageros. Vênus pode marcar um momento em que você se mostra mais refinada com relação às aquisições.

Libra

Tente cuidar dos interesses pessoais. A energia de Vênus tende a lhe conferir maior espontaneidade e magnetismo pessoal. Além da beleza exterior, o lado mais interessante de sua personalidade pode ficar em evidência.

Escorpião

A solidão é uma boa aliada! A energia de Vênus tende a marcar um momento em que sua sensibilidade aflora, o que lhe deixa emotiva do que de costume. Busque canalizar os sentimentos para seus processos criativos, pois o momento pode ser produtivo.

Sagitário

As atividades em grupo podem se intensificar, especialmente em companhias seletas do círculo íntimo. Suas relações de amizade tendem a ser marcadas por generosidade e companheirismo, despertando em você o desejo de partilhar experiências com as pessoas da sua estima.

Capricórnio

Vênus tende a elevar seu padrão de qualidade no meio profissional e aflorar seu talento criativo. Ao valorizar suas iniciativas, você pode se valorizar como pessoa e o reconhecimento externo se torna consequência natural. Momento de conquista!

Aquário

Que tal investir em viagens? Especialmente em locais de destino que oferecerem um panorama cultural diversificado e belas paisagens. Vênus tende a lhe deixar perceptiva para a beleza à sua volta, marcando um momento em que você se dedica a questões culturais e estéticas.

Peixes

Tente ser criteriosa e não se deixar seduzir facilmente pelo que apela para o seu ego. O momento pode destacar seu lado mais criativo. O desejo por novas experiências tende a lhe guiar, o que deve ser conduzido de maneira responsável, sem correr riscos.

