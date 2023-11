Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Se mostre aberta ao diálogo e superar conflitos. A Lua na área familiar segue harmonizada a Netuno, podendo promover sensibilidade no lar e na interação com os entes queridos. Contudo, a tensão com Vênus e Plutão sinaliza desafios ligados a questões mal resolvidas no passado.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente se mostrar disponível a apoiar quem precisa, mas busque evitar absorver responsabilidades alheias. Sua postura tende a se revestir de empatia com a Lua na área comunicativa harmonizada a Netuno. A tensão com Vênus e Plutão pode pedir para manter sua privacidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Intuição e criatividade podem aflorar, o que favorece os processos de gestão e lhe ajuda a aproveitar as oportunidades, já que a Lua na área material se harmoniza a Netuno. É importante controlar seu impulso consumista. Busque economizar de maneira preventiva.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A tendência é que você busque maior sintonia com as pessoas do entorno, priorizando o bem-estar, já que a Lua está em seu signo harmonizada a Netuno. Mas procure se preservar e evitar intromissões na sua privacidade, como seu envolvimento em problemas alheios.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A intuição tende a se mostrar sua aliada à sua percepção sobre as dificuldades, permitindo-lhe atuar preventivamente, pois a Lua na área de crise se harmoniza a Netuno. Contudo, é importante evitar absorver os dramas do entorno ao tentar agradar os outros.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Com a Lua na área de amizades, você tende a se mostrar mais solidária, o que favorece o fortalecimento do círculo íntimo. Mas é preciso evitar misturar finanças e relacionamentos, já que Vênus e Plutão tensionados à Lua podem apontar prejuízos de ordem material e social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente evitar que sua disponibilidade alimente relações problemáticas. Por isso, busque estabelecer limites. A Lua na casa do trabalho se harmoniza a Netuno, podendo destacar um momento em que você se dedica ao exercício de seus talentos e se coloca disponível para o entorno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A tendência é que você busque experiências que agreguem à sua vida e valorizem vínculos interpessoais autênticos e que compartilhem ideais. Contudo, busque evitar depositar no entorno expectativas que eles não possam cumprir.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A busca por relações cúmplices tende a se elevar nesta fase, o que lhe faz se mostrar mais empática e prestativa. Mas é importante respeitar a privacidade das pessoas próximas e entender que a reciprocidade nem sempre é possível.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Como sua postura se reveste de empatia e generosidade no trato humano, você se mostra um importante suporte emocional para quem precisa, pois a Lua na área de relacionamentos se harmoniza a Netuno. Mas procure evitar misturar dinheiro e amizades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure encarar os problemas com paciência e sem drama. A Lua no setor do cotidiano evidencia um momento de maior cuidado com o bem-estar, o que favorece ações que promovem à saúde e conectam você com as necessidades emocionais das pessoas .

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você tende a passar por problemas em conciliar interesses individuais e coletivos, o que exige acordos. Com a Lua na área social harmonizada a Netuno, o usufruto dos prazeres pode ganhar corpo, favorecendo atividades que lhe ajudem a aprimorar o exercício criativo.

