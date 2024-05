Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ser sutil e ponderada no trato humano. Os acontecimentos podem pedir uma redução no ritmo de vida para dar lugar a reflexões que lhe ajudem a exercitar sua capacidade analítica e resolver dificuldades, já que a Lua na fase minguante se aproxima de Saturno.



TOURO (21/4 a 20/5)

Tente buscar maturidade emocional. A Lua Minguante pode pedir bom na interação social para dar lugar a uma vivência cúmplice nas relações de confiança. Contudo, a vontade de controle pode ser um entrave, visto a tensão desse astro com Sol, Vênus e Júpiter.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso não dar espaço à frustração e buscar resgatar a inteligência emotiva necessária à gestão dos desafios, como alerta a tensão lunar com Sol, Vênus e Júpiter. É preciso encarar os momentos de lentidão como oportunidades de revisão, como sugere a Lua Minguante.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure buscar autoconhecimento. Com a Lua Minguante se aproximando de Saturno, as dificuldades tendem a lhe obrigar a rever planos que pareciam consolidados. É importante abrir mão do controle absoluto e ampliar suas perspectivas, visto que a teimosia lhe limita.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente avaliar as situações de modo imparcial e superar as dificuldades com diplomacia, pois o êxito das ações depende de acordos prévios. O foco nos problemas interpessoais pode limitar suas possibilidades de parceria, já que a Lua Minguante encontra Saturno.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente evitar que a vaidade ferida dificulte o trato humano, sem os quais será difícil obter bons resultados. Desafios envolvendo hierarquias e responsabilidades coletivas podem prejudicar a qualidade do dia a dia, visto a Lua Minguante junto a Saturno.



LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso se mostrar colaborativa e flexível, em vez de intolerante. Conflitos ideológicos com o entorno podem prejudicar a gestão do cotidiano, pois os impasses prejudicam o andamento dos processos, como aponta a Lua Minguante junto a Saturno.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure não ser dura com as pessoas a ponto de afastar seus afetos, abrindo-se ao diálogo, como alerta a tensão lunar com Sol, Vênus e Júpiter. A Lua Minguante encontra Saturno, podendo lhe fazer assumir uma postura socialmente seletiva, como forma de preservar seus interesses.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque valorizar o espaço de diálogo para compreender as dificuldades e propor acordos. As relações íntimas tendem a oscilar nesta Lua Minguante, especialmente diante de posturas arbitrárias que prejudicam a compreensão e o romance.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso evitar impor seus pontos de vista. Ideias ligadas à gestão do cotidiano podem passar por reexame nesse momento, o que pede imparcialidade nos julgamentos e acordos com as pessoas do entorno, pois a Lua Minguante entra em tensão com Sol, Vênus e Júpiter.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente evitar que a avareza lhe torne alguém de difícil convivência, como alerta a tensão lunar com Sol, Vênus e Júpiter. A busca por estabilidade pode ser amparada por senso de economia, já que a Lua Minguante tende a levar você a controlar os gastos financeiros.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar sobrecarregar o entorno com cobranças, conforme alertam as tensões da Lua com Sol, Vênus e Júpiter. A Lua Minguante encontra Saturno em seu signo, podendo oportunizar uma revisão de prioridades e de abordagens frente aos temas na sua vida.