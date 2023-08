Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (31)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure não deixar que suas reações sabotem possíveis soluções. A Lua Cheia transita na área de crise e pode lhe predispor a supervalorizar as dificuldades e a externar uma visão distorcida do entorno.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente se mostrar compreensiva com as fragilidades alheias, já que nesse momento de Lua Cheia as pessoas podem parecer contraditórias. A Lua encontra Netuno no setor de amizades, podendo gerar estranhamento com o entorno imediato.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

As parcerias tendem a ficar suscetíveis a desentendimentos, mas é preciso não deixar que isso afete a empatia. A Lua Cheia encontra Netuno na área profissional, podendo evidenciar uma idealização excessiva, o que contrasta com sua de atuação.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque evitar especular sobre os problemas, já que a Lua Cheia pode lhe deixar em desequilíbrio. O andamento dos projetos em curso tende a ser afetado por conta de uma visão pessimista dos acontecimentos, além de dificultar o trato humano.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua Cheia encontra Netuno no setor íntimo, podendo lhe fazer ter um destacamento emocional de suas relações. Isso decorre de questões emocionais mal resolvidas e que demandam enfrentamento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso cultivar equilíbrio emotivo ao lidar com pessoas exigentes e críticas para evitar que pessoas assim abalem sua confiança. As relações tendem a passar por um momento de mudança que exige discrição.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Convém se mostrar colaborativa e evitar expor suas insatisfações. A Lua se une a Netuno no setor do cotidiano, podendo lhe predispor a adotar uma postura crítica e ressentida sobre as rotinas e o desempenho do entorno imediato.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente reduzir a exposição, além de demonstrar equilíbrio e discrição emotiva. As emoções tendem a oscilar com a Lua Cheia, o que compromete a dinâmica coletiva, que esbarra em comportamentos sensíveis e críticos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua Cheia encontra Netuno no setor doméstico, podendo guiar seu olhar para as necessidades do meio familiar. Você tende a passar por dificuldades para chegar aos resultados .

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante evitar manifestações críticas e controlar suas reações diante das opiniões do entorno. Contradições tendem a aflorar com a Lua Cheia no setor comunicativo, o que dificulta a articulação do pensamento.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente não exagerar nas abordagens, especialmente se o entendimento dos fatos estiver comprometido. Os desafios tendem a ficar mais evidentes nesta fase, enquanto você investiga as perdas e as possíveis razões de tais prejuízos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure estar atenta para não oprimir o entorno com sua presença. É preciso moderar o discurso. A Lua Cheia encontra Netuno em seu signo, podendo lhe predispor a altos e baixos. O momento impacta na sua relação com as pessoas próximas.