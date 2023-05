Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante aprender o momento para aprender com as situações e amadurecer. A Lua se desloca para o setor íntimo e entra na fase cheia, o que promove inquietações sobre os rumos de sua vida e isso pede discrição para preservar sua intimidade, mas também cuidado com as finanças.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure demonstrar ética e capacidade diplomática. As demandas interpessoais tendem a se intensificar com o ingresso da Lua na área de relacionamentos e a sua fase cheia, o que demanda capacidade de ajuste ao lidar com as diferenças do cotidiano.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque se concentrar e aperfeiçoar a gestão. O envolvimento com as responsabilidades cotidianas tende a se elevar com a entrada da Lua na área das rotinas, que chega à fase cheia, o que requer senso estratégico para encarar as dificuldades.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante privilegiar contatos de confiança. As demandas coletivas tendem a ficar mais intensas com a Lua no setor social entrando na fase cheia, o que requer capacidade de conciliação dos interesses, a fim de minimizar os contrastes.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque recolhimento e concentração. Você tende a ter maiores cuidados com a vida doméstica nesta fase. O envolvimento com os desafios da vida privada e na gestão do cotidiano se intensificam, considerando a Lua Cheia no setor familiar e sua tensão com Mercúrio, Sol e Plutão.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mais atenção às críticas, focando em ajudar o entorno imediato. Com a Lua Cheia no setor comunicativo, o fluxo de ideias ganha intensidade, assim como ganham corpo as especulações e as discussões envolvendo os contratempos do dia a dia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure reduzir o ritmo e reservar espaço para meditar. Seu desempenho prático na gestão do cotidiano tende a ganhar impulso com a Lua Cheia na área material, sem deixar de analisar os riscos para que suas ações estejam alinhadas ao planejamento financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém se mostrar eficiente a realizar acordos. A Lua Cheia em seu signo tende a direcionar seu foco às metas pessoais, o que faz você agir de maneira proativa e autossuficiente. Com isso, você acaba contrastando com as tarefas das pessoas próximas e gerando conflitos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Conforme sugere a harmonia lunar com Saturno, procure valorizar o suporte do vínculo de confiança. As adversidades tendem a se revelar delicadas a partir de agora, o que demanda maior capacidade de análise crítica e menos especulações com o entorno imediato.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Este momento astrológico tende a demandar zelo nos gastos financeiros. Procure dar valor às trocas intelectuais. As demandas coletivas podem ganhar corpo com a Lua Cheia na casa das amizades, o que aflora seu lado fraterno e colaborativo, mas é importante se mostrar seletiva.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você tende a alcançar bons resultados se tiver disciplina e critério, visto a harmonia de Saturno com a Lua. Desafios profissionais podem

ganhar corpo com a Lua Cheia na

casa do trabalho, o que requer senso crítico e tranquilidade para evitar estresse.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure valorizar sua fé, sem se deixar prejudicar por suas crenças. Os processos reflexivos tendem a ganhar corpo com a Lua Cheia na área espiritual, contribuindo com o autoconhecimento se você souber amenizar a ansiedade e buscar aprendizado.