Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A Lua no setor das ideias segue harmonizada a Sol e Marte, dinamizando o pensamento e lhe dá expressividade. O ingresso de Mercúrio na área de relacionamentos destaca um momento positivo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua atuação prática tende a seguir dinâmica com a Lua na área material em harmonia a Sol e Marte. É preciso fazer uma contenção nos gastos. Mercúrio se desloca para o setor das rotinas, podendo favorecer o planejamento do dia e os estudos .

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A Lua em seu signo segue harmonizada a Sol e Marte, podendo movimentar o processo de extroversão, mas cuidado com idealizações excessivas. Com Mercúrio no setor dos prazeres e do social, a expressão criativa tende a aflorar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os problemas pedem movimentos bem calculados, já que a Lua segue pelo setor de crise. O setor doméstico recebe a influência de Mercúrio, podendo ajudar com sua capacidade de gestão sobre os assuntos do lar e com a comunicação familiar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua na área de amizades segue harmonizada a Sol e Marte, podendo lhe deixar sociável e colaborativa. Os processos reflexivos e comunicativos tendem a ganhar objetividade com Mercúrio no setor das ideias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os processos de gestão tendem a ganhar energia com a Lua no setor do trabalho harmonizada a Sol e Marte. Contudo, é preciso evitar agir sem consultar o entorno, devido a Netuno tensionado. Mercúrio segue para a casa material.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A Lua na casa espiritual segue harmonizada a Sol e Marte, podendo fortalecer seus valores e dinamizar o pensamento. Cuidado com idealizações excessivas! A tendência é que você fique mais eloquente com Mercúrio em seu signo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua no setor íntimo segue harmonizada a Sol e Marte, podendo ajudar com seu fortalecimento interior, enquanto supera ilusões autoimpostas. Os processos reflexivos tendem a tomar corpo com Mercúrio no setor de crise.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os processos comunicativos tendem a ganhar corpo com Mercúrio na área de amizades, o que ajuda com a fruição das ideias e com o engajamento em causas coletivas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O dia a dia pode se dinamizar com a Lua no setor das rotinas, mas é preciso manter a discrição no trato humano. Mercúrio na casa do trabalho tende a lhe motivar a se concentrar em seus objetivos profissionais.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A Lua na casa social segue harmonizada a Sol e Marte, podendo motivar lazeres em grupo. Contudo, é importante conter os gastos. Os processos reflexivos em prol do autoconhecimento tendem a ser nutridos agora.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua postura ficará emocionalmente calorosa com a Lua na área familiar, mas busque ser discreta frente a situações complicadas. O setor íntimo recebe a influência de Mercúrio, podendo destacar um momento de autoaperfeiçoamento.