Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte na casa do trabalho tende a impulsionar ações voltadas ao cumprimento dos seus objetivos profissionais e ao usufruto de oportunidades ligadas à carreira e a ganhos financeiros. Proatividade e dinamismo tendem a se revelar fortes aliados.

TOURO (21/4 a 20/5)

Neste momento, a fé em si mesma e a persistência podem se mostrar aliados contra as adversidades. A entrada de Marte na área espiritual tende a lhe impulsionar a expandir seus interesses rumo a horizontes mais amplos, o que acaba lhe deixando mais ousada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque aperfeiçoar a gestão do patrimônio. Seu senso estratégico tende a se desenvolver durante o trânsito de Marte no setor íntimo, o que lhe ajuda a compreender quando é preciso avançar diante das oportunidades ou recuar frente aos desafios.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Momento oportuno para atuar em parceria, buscando cooperação no trabalho e na vida privada, participando de grupos na esfera social, já que Marte ingressa na área de relacionamentos. Procure valorizar os vínculos fraternos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente motivar e somar esforços com suas parcerias. Marte ingressa no setor das rotinas, que tende a injetar energia em sua postura frente à gestão do dia a dia, gerando ganho de produtividade, eficiência e expansão dos seus objetivos profissionais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Neste momento, prazeres podem lhe aguardar, inclusive entre amigos. Suas energias tendem a se direcionar para a expansão pessoal e a dinamização de sua relação com grupos que compartilhem seus interesses, visto que Marte ingressa no setor social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Mais atenção às questões patrimoniais, promovendo a otimização de recursos. A gestão do lar pode se dinamizar com o ingresso de Marte na área doméstica, enquanto o ambiente familiar tende a ser oportuno para a transformação interior e a reposição de energias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure passar entusiasmo e motivar o entorno imediato, sabendo compartilhar protagonismo. A mente tende a se dinamizar e a postura fica assertiva com o ingresso de Marte no setor comunicativo, o que lhe faz adotar uma posição articuladora na relação com grupos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O ingresso de Marte na área material pode lhe deixar ativa na gestão dos recursos e dos aspectos práticos da vida. Além disso, você tende a se colocar na dianteira de oportunidades de melhoria para o dia a dia. A eficácia se revela uma grande aliada.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O usufruto dos prazeres tende a se elevar hoje. Seu signo recebe a influência de Marte, podendo dar mais energia e poder de iniciativa, ajudando com um direcionamento de suas ações para os objetivos e dinamizando sua postura perante grupos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os desafios demandam uma postura moderada e estrategicamente direcionada a providências pontuais, visto que Marte ingressa no setor de crise. Os astros também sinalizam um importante suporte prático e motivacional do entorno imediato pelos processos de superação.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Marte tende a destacar seu lado fraterno e colaborativo ao ingressar no setor de amizades, marcando um ciclo produtivo a partir da união de forças nos grupos que você integra. O aprendizado conjunto pode ganhar relevância e fortalecer essa dinâmica.

Veja seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre seu signo