Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (5)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Cuidado com imediatismo, visto que com a proximidade da Lua Cheia a instabilidade emotiva tende a afetar o bom senso. O momento pode sugerir bloqueios temporários de ordem doméstica, o que acaba prejudicando seus interesses e ainda lhe rende grandes frustrações.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente se preservar e cultivar discrição, devido a Lua Cheia. Focar excessivamente nas dificuldades tende a lhe tornar alguém de difícil convivência, visto que as lamentações e o pessimismo prejudicam o discurso, como aponta a tensão Lua-Júpiter entre o setor comunicativo e o de crise.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante ter cautela e evitar excessos, sobretudo neste momento. A Lua no setor material tende a destacar a necessidade de assumir uma postura mais econômica na vivência do cotidiano e, inclusive no usufruto de lazeres coletivos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É fundamental conciliar seus interesses com as pessoas. Nesse momento de tensão Lua-Júpiter entre seu signo e o setor do trabalho, você pode se sentir limitada profissionalmente, o que demanda maior habilidade para alcançar parte dos seus objetivos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua Cheia se aproxima, o que tende a destacar maiores contradições. Pensando nisso, talvez seja hora de diminuir o ritmo. Os contratempos podem afetar com maior intensidade a autoconfiança, o que pede auto-observação e autocuidado frequentes.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não se deixar desestabilizar pelos desafios sociais, especialmente com a Lua Cheia. É preciso se preservar! Incompatibilidades entre as demandas coletivas e a vida privada tendem a ficar mais evidentes nesse momento, o que pede capacidade de ajuste.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente não ser excessivamente exigente, pois é preciso fazer concessões. O fluxo do trabalho pode encontrar bloqueios nos desafios, como aponta a tensão Lua-Júpiter entre a casa profissional e a de relacionamentos. Procure ter maior capacidade de negociação e ajuste.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A qualidade da comunicação é de grande importância. Lua e Júpiter tensionados entre o setor espiritual e o do cotidiano podem evidenciar a necessidade de manter a vida em ordem e cultivar estabilidade no trato humano.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque não se deixar levar pelo entorno imediato e tente tomar suas decisões no que é importante agora. Pode haver dúvida se você deve se recolher ou expandir, sendo assim procure ponderar mais e agir com bom senso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante saber defender seus interesses, sem prejudicar a harmonia com o entorno imediato, visto que conflitos acabam ganhando corpo com a Lua Cheia. O trato interpessoal pode se mostrar desafiador, o que pede capacidade de diálogo .

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure analisar os riscos antes de tomar providências. Lua e Júpiter tensionados no segmento cotidiano-comunicativo podem destacar a importância de assumir uma postura mais cautelosa na gestão das rotinas e no trato humano.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente não agir de forma impulsiva e procure tomar decisões ponderadas. A Lua ingressa no setor social e entra em tensão com Júpiter na casa das finanças, podendo alertar que neste momento você tende a buscar a felicidade por prazeres financeiramente complicados.