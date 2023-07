Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (6)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O momento tende a sugerir o recolhimento como caminho de amadurecimento e fortalecimento interior. A Lua na área de amizades segue tensionada a Urano, Vênus e Marte, podendo indicar a necessidade de diminuir a exposição social e os gastos com o lazer.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque apoio no círculo de confiança, visto que Lua e Saturno logo se encontram na área de amizades. A gestão da vida profissional e doméstica tende a se mostrar desafiadora com a Lua na casa do trabalho tensionada a Urano, Vênus e Marte. Por isso, tente se organizar e ter serenidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante fortalecer sua capacidade de gestão, pois Lua e Saturno logo se encontram na casa do trabalho. O autocontrole emocional tende a se mostrar fundamental ao lidar com os obstáculos, visto que a Lua na área espiritual segue tensionada a Urano, Vênus e Marte.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure investir em introspecção e autocuidado, já que Lua e Saturno se aproximam na casa espiritual. A Lua no setor íntimo segue tensionada a Urano, Vênus e Marte, podendo apontar uma instabilidade emotiva, o que prejudica a gestão financeira e o trato humano.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É fundamental cultivar introspecção. Com a Lua na casa dos relacionamentos sob tensão com Urano, Vênus e Marte, conflitos territoriais podem prejudicar as parcerias de trabalho, o que demanda diplomacia e capacidade de negociação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente fortalecer a convivência, buscando ouvir mais o entorno e se mostrar disposta a fazer acordos, pois Lua, Saturno e o Sol logo se encontram. Convém adotar um ritmo de vida moderado e saudável com a Lua no setor do cotidiano ainda tensionada a Urano, Vênus e Marte.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque aperfeiçoar os processos de gestão, já que Lua, Saturno e o Sol logo se encontram no circuito do trabalho. A coletividade pode se mostrar desafiadora com a Lua no setor social tensionada a Urano, Vênus e Marte, o que pede capacidade de diálogo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Neste momento, é importante conter os impulsos emotivos e passar segurança e ética. As responsabilidades familiares podem trazer estresse e conflitos interpessoais, já que a Lua no setor doméstico segue tensionada a Urano, Vênus e Marte.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure zelar por estabilidade familiar, pois Lua e Saturno logo se encontram na área doméstica. Como polêmicas e discussões ganham corpo com a Lua na casa comunicativa tensionada a Urano, Vênus e Marte, busque evitar especulações, exercitando sua capacidade diplomática.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O círculo de confiança tende a lhe dar estabilidade, pois Lua e Saturno se juntam na casa comunicativa. A Lua na casa material pode levar você a buscar suporte nos recursos financeiros. Mas é preciso evitar gastos em excesso e motivados por carências.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso adotar abordagens objetivas e práticas, já que Lua e Saturno se encontram na casa material. Você tende a se mostrar mais sensível com a Lua em seu signo sob tensão com Urano, Vênus e Marte, o que acaba gerando reações emocionais.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque manter discrição e mostrar serenidade. A forte carga emocional com que você acaba lidando com os desafios tende a prejudicar seu desempenho e bem-estar, visto que a Lua na área de crise segue tensionada a Urano, Vênus e Marte. Cuidado