Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (7)

Áries

O emocional tende a buscar satisfação nas relações sociais e atividades em grupo, visto que a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus na área de amizades. Contudo, é importante buscar equilíbrio entre lazeres e demandas. Tente zelar por economia.

Touro

Com Plutão, Marte e Vênus na casa do trabalho, seus objetivos profissionais podem se fortalecer frente ao encontro da Lua, o que lhe leva a assumir maiores responsabilidades e a buscar reconhecimento por seu desempenho. Mas tente evitar imediatismos e ações radicais.

Gêmeos

Busque evitar alimentar frustrações frente aos obstáculos. Você tende a ser guiada por um forte desejo de expansão, o que lhe leva a abraçar oportunidades de aprendizado que ajude você a desenvolver seus objetivos, pois a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus na área espiritual.

Câncer

Cuidado com o impacto de suas ações nas parcerias. Seus instintos tendem a aflorar frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus no setor íntimo, fazendo-lhe vivenciar os acontecimentos de modo mais intenso e com um forte desejo de realização pessoal.

Leão

É importante ser diplomático em situações de conflito. As dinâmicas interpessoais podem se intensificar frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus na área de relacionamentos, o que rende as articulações prazerosas, mas também desafiadoras.

Virgem

Seu envolvimento no dia a dia pode ficar mais intenso frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus no setor das rotinas, o que lhe traz satisfação e eleva a produtividade. Contudo, é preciso evitar insistir em mudanças que se mostrem inviáveis.

Libra

Procure ser cuidadosa nos gastos e ao partilhar sua intimidade. Sua postura nas interações em grupo tende a ser marcada por sensualidade, enquanto você busca experiências prazerosas e sofisticadas, já que a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus na área social.

Escorpião

Neste momento, suas vivências na esfera familiar podem ficar mais intensas, gerando cumplicidade e colaboratividade, visto o encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus no setor doméstico. Mas é preciso equilibrar suas expectativas com o do entorno, evitando imposições.

Sagitário

Tente empregar as palavras com inteligência e responsabilidade. Suas opiniões podem causar impacto, visto a sua capacidade de chegar ao centro das questões, já que a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus no setor comunicativo.

Capricórnio

Os gastos devem acompanhar seus níveis de exigência, demandando senso de limite. A tendência é que você age fortemente guiada por seus valores e pelos objetivos que nutre perante a vida, considerando o encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus na área material.

Aquário

Procure avaliar o impacto de suas ações no entorno antes de realizar movimentos importantes. Sua postura pode ganhar assertividade frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus em seu signo, ajudando na condução dos seus interesses.

Peixes

Sua percepção dos problemas e do impacto que causa no seu emocional pode ficar apurada frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus na área de crise, o que favorece o recolhimento de forças. Procure manter a discrição sobre os dilemas pessoais.

