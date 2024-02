Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (8)

Áries

Busque estar aberta às mudanças, mas é preciso evitar correr riscos. Os intercâmbios sociais tendem a promover um pensamento transformador, o que lhe ajuda a avaliar o mundo sob outras perspectivas, visto o encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio na área de amizades.

Touro

Tente não deixar que o peso das cobranças prejudique o bem-estar pessoal, visto Júpiter tensionado. Lua, Plutão e Mercúrio na área profissional podem apurar sua capacidade de investigação, o que favorece atividades mais analíticas e isso ajuda no aprimoramento dos processos de trabalho.

Gêmeos

Procure entender que os processos de superação levam ao fortalecimento pessoal. O encontro Lua-Plutão-Mercúrio na casa espiritual pode levar a uma compreensão aprofundada dos dilemas da vida, o que gera amadurecimento. Contudo, Júpiter tensionado pode sugerir momentos de fragilidade.

Câncer

Busque valorizar o recolhimento reflexivo, visto que a tensão com Júpiter contraindica a exposição social. Sua capacidade de transformação pode emergir frente ao encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio no setor íntimo, o que lhe ajuda a identificar o que não faz sentido em sua vida.

Leão

É importante neutralizar o estresse ao encarar os desafios profissionais. Sua percepção das pessoas e das necessidades que cercam suas parcerias tende a ficar apurada frente ao encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio na área de relacionamentos, o que lhe ajuda a se posicionar de forma segura.

Virgem

Cuidado para não assumir uma postura arbitrária e que oprima o entorno imediato. Seu senso crítico tende a se fortalecer em proveito da gestão do dia a dia, o que lhe ajuda a melhorar os processos de trabalho, visto o encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio no setor do cotidiano.

Libra

Tente atuar com diplomacia na extroversão do pensamento crítico. Seus níveis de exigência podem se elevar na interação com a coletividade, deixando-lhe criteriosa e voltada a melhorar a qualidade das experiências, pois Lua, Plutão e Mercúrio se encontram na casa social.

Escorpião

A tendência é que você se mostre seletiva na gestão da vida doméstica, o que ajuda a dar coesão às demandas e estrutura ao dia a dia, visto o encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio na área familiar. Contudo, tente evitar se impor para não prejudicar as relações humanas, buscando acordos.

Sagitário

As palavras têm poder, por isso é importante usá-las com bom senso. Sua capacidade reflexiva tende a ganhar profundidade frente ao encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio na casa das ideias, enquanto suas opiniões podem causar impacto significativo no entorno imediato.

Capricórnio

Busque ser seletiva no compartilhamento de recursos. A tendência é que você aprimore sua relação com os aspectos práticos da vida e a buscar maior entendimento sobre a gestão financeira, considerando o encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio na área material.

Aquário

Procure evitar que o individualismo prejudique a harmonia familiar, visto Júpiter tensionado. O encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio em seu signo tende a aprimorar seu entendimento sobre as necessidades pessoais, enquanto fortalece seu senso crítico e seus objetivos.

Peixes

Convém cultivar inteligência emocional e discrição sobre a sua vida. Sua percepção sobre as dificuldades pode ficar apurada nesse momento de encontro entre Lua, Plutão e Mercúrio na área de crise, o que lhe ajuda a definir prioridades e estratégias de atuação.

