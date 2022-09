Confira a previsão do horóscopo para sábado (10)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque cultivar tranquilidade, pois isso é essencial para o equilíbrio se restabelecer. Procure descansar! Os contratempos podem ser fonte de ansiedade com a Lua Cheia harmonizada a Netuno e tensionada a Sol e Marte, fazendo-lhe agir de modo precipitado e incoerente.

TOURO (21/4 a 20/5)

Prazer e empatia lhe guiam agora. Busque evitar se doar de modo excessivo ou criar expectativas que os outros não possam cumprir, como alerta a tensão lunar com Sol e Marte. A Lua Cheia encontra Netuno no setor das amizades e tende a lhe fazer se dedicar às pessoas queridas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante dar valor ao que está ao seu alcance e encarar com serenidade as frustrações. O exercício dos seus talentos tende a se intensificar com a Lua Cheia junto a Netuno no setor profissional, o que se mostra fonte de prazer se você não criar expectativas fora da realidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Devido à tensão com Sol e Marte, procure ser mais discreta sobre o que lhe incomoda para que possíveis conflitos não assumam maiores proporções. Valores elevados e visão humanizada da vida podem lhe fazer agir com solidariedade com o entorno, pois a Lua Cheia encontra Netuno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure não sobrecarregar os outros com expectativas de reciprocidade. A Lua Cheia harmonizada a Netuno tende a promover que você foque nas questões que se encontram no centro da sua vida. Além disso, também lhe ajuda a valorizar companhias com quem você tem uma conexão profunda.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque valorizar suas amizades e também resgatar o prazer por sua própria companhia. Carências afetivas tendem a ganhar corpo com a Lua Cheia harmonizada a Netuno e tensionada a Sol e Marte, o que pode acabar sobrecarregando suas relações.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente se estruturar e dar prioridade à saúde e ao bem-estar. A Lua Cheia e Netuno tendem a fazer você resgatar o prazer pela rotina, mas as idealizações podem prejudicar os aspectos práticos e ainda esbarrar em bloqueios temporários, dada a tensão com Sol e Marte.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você tende a estar em uma atmosfera romântica e sonhadora, evitando idealizações que escondam a realidade. Aflora seu potencial criativo com o encontro da Lua Cheia com Netuno no setor dos prazeres para que suas ações podem dar um toque original ao seu dia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure saber lidar com incompatibilidades nas relações. Uma forte conexão emotiva com o lar pode ser sentida, com a Lua Cheia harmonizada a Netuno na área da família, enquanto que a criatividade tende a aflorar, o que contribui com as tarefas domésticas e gera prazeres.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mais cuidado com a idealização excessiva, pois a tensão com Sol e Marte pode apontar prejuízos de ordem prática. O pensamento tende a se revestir de imaginação criativa com a Lua Cheia harmonizada a Netuno no setor das ideias. Isso pode lhe fazer divagar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque não deixar que suas carências afetem os gastos financeiros. É preciso supri-las com prazeres que não lhe prejudiquem. A Lua Cheia transita harmonizada a Netuno no setor material, podendo despertar seu lado criativo e lhe fazer investir em seus sonhos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É necessário viver seus sonhos sem autoenganos e com cautela, como apontam Sol e Marte tensionados à Lua. Você tende a se mostrar mais romântica e sonhadora neste sábado, pois a Lua Cheia encontra Netuno em seu signo, dando vazão à sensibilidade.