Confira a previsão do horóscopo para sábado (11)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ser discreta sobre temas complicados e busque restringir questões pessoais ao círculo de confiança. A entrada de Mercúrio na casa das amizades tende a despertar seu lado jovial e fraterno.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente ouvir mais o entorno imediato e se mostrar conciliadora no trato humano. Mercúrio na casa profissional pode fazer com que você adote abordagens mais racionais e objetivas em seus projetos e ainda passa a valorizar atividades analíticas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante acordar seus interesses com as pessoas próximas. Com a passagem de Mercúrio para a casa espiritual, os processos reflexivos tendem a se intensificar e isso contribui com seu amadurecimento e o estabelecimento de objetivos para sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque ser conciliadora frente a possíveis conflitos com o entorno imediato. O ingresso de Mercúrio no setor íntimo tende a favorecer a introspecção e a análise apurada dos aspectos estruturais da sua vida, seja do ponto de vista material ou emocional.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso ser diplomática ao lidar com conflitos familiares. A tendência é que você tenha uma postura racional nas relações, além de se perceber mais consciente do que as suas parcerias precisam agora.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure adotar uma postura facilitadora com as pessoas próximas. Mercúrio no setor do cotidiano tende a favorecer revisões acerca do dia a dia e um bom planejamento das necessidades, dando funcionalidade aos processos e a qualidade de vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque planejar seus gastos. Lazeres ligados ao intelecto tendem a ganhar corpo com a passagem de Mercúrio no setor relacionado aos prazeres e ao social, contribuindo com sua versatilidade no trato humano e com intercâmbios culturais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Ao lidar com possíveis conflitos, é recomendável agir de modo diplomático. Os interesses podem ser direcionados para a vida em família, o que lhe ajuda a melhorar a gestão do dia a dia e a convivência com o entorno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque amenizar as críticas sobre o que vem lhe incomodando. O discurso tende a ganhar objetividade com Mercúrio passando pela área comunicativa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Que tal exercer mais diplomacia no âmbito social? Mercúrio na casa material tende a beneficiar a gestão financeira e as demandas práticas, visto que você acaba analisando melhor os processos e a se cercar de informações.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante dar valor às suas ambições, mas procure não deixar que lhe dominem. Os processos analíticos tendem a ganhar corpo, o que contribui com o planejamento da sua vida e o aprimoramento dos estudos e do trabalho.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Evitar o pessimismo. Seus interesses tendem a passar por um momento de revisão essencial com Mercúrio passando pela área de crise. Isso pode ajudar a identificar o que se encontra atrasado e os ajustes necessários para superar os problemas.