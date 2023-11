Confira a previsão do horóscopo para sábado (11)

Áries

Procure ser mais ponderada na gestão financeira, visto que a Lua adentra a área patrimonial, encontrando-se com Saturno e Júpiter. Os relacionamentos podem absorver o estresse por conta dos desafios de âmbito profissional, o que exige capacidade diplomática.

Touro

É fundamental se articular com as pessoas próximas e demonstrar capacidade de negociação, visto que a Lua encontra Saturno e Júpiter. Certos desafios podem desestabilizar seu dia a dia nesta fase, o que demanda senso crítico e resiliência.

Gêmeos

Neste momento, busque reduzir a exposição pública e cuidar da gestão do cotidiano. Sua relação com grupos tende a passar por disputas de poder, pedindo uma postura mais conciliadora, já que a Lua na casa social segue tensionada a Plutão.

Câncer

Tente flexibilizar a postura e estabelecer acordos, demonstrando respeito pelo coletivo. Desafios na vida doméstica tendem a lhe fazer adotar uma postura controladora, o que prejudica seus relacionamentos, já que a Lua na área familiar segue tensionada a Plutão.

Leão

Procure se mostrar mais diplomática e investir em confiança mútua. A Lua no setor comunicativo em tensão com Plutão tende a evidenciar desafios para conciliar suas ideias com as pessoas do entorno, devido a incompatibilidades e à intolerância.

Virgem

Com a Lua na área material tensionada a Plutão, a gestão compartilhada de recursos tende a se mostrar complicada, o que demanda critérios definidos em comum acordo. Procure transmitir maturidade, evitando impor padrões comportamentais.

Libra

É importante ser criteriosa com as finanças, visto que a Lua adentra a casa material e encontra Saturno e Júpiter. A tendência é que você se mostre mais sensível sobre o que lhe tira da zona de conforto, mas busque se manter discreta e evitar que suas reações deixem o clima tenso.

Escorpião

Busque valorizar os vínculos de confiança e somar esforços. Você tende a se sentir mais estressada por conta de alguns desafios, o que eleva o risco de se envolver em conflitos interpessoais, pois a Lua no setor de crise entra em tensão com Plutão.

Sagitário

A Lua na área de amizades tende a aflorar seu lado generoso. Contudo, é importante evitar que o foco no coletivo lhe faça negligenciar a vida pessoal e financeira. Tente reduzir o ritmo e cuidar do dia a dia, visto que a Lua adentra a área de crise.

Capricórnio

Tente ajustar os interesses em prol das parcerias, pois a Lua está na área de amizades. Seus objetivos profissionais podem encontrar empecilhos e lhe fazer cometer equívocos, já que a Lua se encontra na área do trabalho e em tensão com Plutão, demandando atenção e cuidado.

Aquário

Com a Lua na área espiritual, insatisfações tendem a tomar corpo. Mas é importante não permitir que isso prejudique sua autoconfiança e sua vitalidade. Busque ocupar a mente com as tarefas diárias e se estruturar, já que a Lua adentra a casa do trabalho.

Peixes

Lua e Plutão tensionados entre o setor íntimo e o das amizades tendem a sugerir conflitos entre as necessidades individuais e coletivas, podendo abalar os vínculos de confiança. Convém adotar uma postura ética, evitando se mostrar arrogante, pois a Lua adentra a área espiritual.