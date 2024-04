Confira a previsão do horóscopo para sábado (13)

Áries

Tente não descuidar do bem-estar individual e familiar, o que é fundamental para que as emoções não oscilem. Reações dramáticas podem ganhar corpo frente à tensão lunar com Marte e Netuno, pedindo auto-observação constante e autocontrole.

Touro

Busque zelar por suas necessidades emocionais e privacidade. É importante resgatar a empatia e a solidariedade para fazer frente às dificuldades, devido à tensão lunar com Marte e Netuno. Procure agir de forma imparcial ao se manifestar sobre temas sensíveis.

Gêmeos

Convém não deixar que suas carências emocionais alimentem o consumismo. As pessoas próximas tendem a esperar de você prestatividade, mas é preciso evitar ficar à mercê do entorno para não prejudicar seus interesses, como alerta a tensão lunar com Marte e Netuno.

Câncer

Procure inserir na sua jornada atividades de relaxamento e que lhe deem prazer. A ansiedade pode atingir níveis bem mais elevados nesse momento de tensão lunar com Marte, Netuno e Vênus, o que lhe deixa vulnerável a ações precipitadas que podem lhe causar prejuízos materiais.

Leão

É importante ser emocionalmente discreta, buscando se preservar. Seus instintos tendem a aflorar em prejuízo do bom senso, podendo lhe fazer se envolver em conflitos sociais que prejudiquem suas relações de amizade, conforme sinaliza a tensão lunar com Marte e Netuno.

Virgem

Tente moderar a exposição nas redes sociais. As relações de trabalho tendem a se mostrar estressantes em meio a temperamentos diversos, o que pede tolerância e capacidade de negociação, visto a tensão lunar com Marte e Netuno.

Libra

Procure evitar alimentar conflitos de vaidade nas relações de trabalho, atuando com profissionalismo. Tente buscar aplicabilidade para suas ideias, a fim de escapar de ilusões, muitas das quais autoimpostas, já que a Lua segue tensionada a Marte e Netuno.

Escorpião

Tente buscar estabilidade do ponto de vista físico e emotivo. É preciso moderar a agressividade, cultivar empatia e valorizar ações solidárias nessa fase para amenizar os contrastes que ganham corpo nas interações sociais e de trabalho.

Sagitário

É fundamental se auto-observar com frequência e cultivar autocontrole. Busque zelar por sua privacidade. A tendência é que você fique mais reativa frente à tensão lunar com Marte e Netuno, o que lhe deixa suscetível a cometer imprudências e a bater de frente com o entorno.

Capricórnio

Procure definir prioridades, evitando sobrecarga física e mental. É importante zelar por um convívio pacífico com as pessoas próximas. A resiliência pode se mostrar fundamental para lidar com as dificuldades previstas nessa jornada, com a Lua tensionada a Marte e Netuno.

Aquário

É preciso não se deixar dominar pelos instintos, buscando planejar suas ações e cultivar discrição emocional. Tente conciliar a busca por prazeres com os limites orçamentários pelo bem das suas finanças, como sinaliza a tensão lunar com Marte e Netuno.

Peixes

Busque evitar suprir as carências afetivas por meio de gastos desnecessários. Os problemas familiares podem pedir moderação frente à tensão lunar com Marte e Netuno, visto que os instintos mais aflorados tendem a conduzir a reações dramáticas e imprudentes.

