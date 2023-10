Confira a previsão do horóscopo para sábado (14)

Áries

Busque transmitir serenidade diante dos problemas. As relações podem desabrochar nesse momento de encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que contribui com a fruição de prazeres em grupo e favorece colaborações voltadas a atender outros afazeres.

Touro

Convém se articular com o entorno para fazer mudanças, evitando se radicalizar. O dia a dia tende a se renovar nesse momento de encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que lhe motiva a empregar ideias criativas para descontrair o ambiente em que vive e diversificar a rotina.

Gêmeos

Algumas dificuldades podem se fazer presentes frente a Plutão tensionado, mas tente não expor essas situações. Os lazeres sociais tendem a se mostrar estimulantes para o intelecto e a criatividade, o que lhe deixa jovial, aberta a intercâmbios culturais e de bem com a vida.

Câncer

Desafios envolvendo as pessoas queridas tendem a se fazer presentes com Plutão tensionado. Busque não se deixar abalar por isso. A vida doméstica pode se mostrar prazerosa frente ao encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que favorece atividades divertidas em família.

Leão

Plutão pode apontar a necessidade de manter o dia a dia estruturado, a fim de evitar sobrecarga e estresse. Eleva-se a busca por estímulos intelectuais frente ao encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que favorece o usufruto de lazeres e o desenvolvimento de estudos.

Virgem

A generosidade tende a fortalecer seus relacionamentos. Busque preservar suas finanças e evitar gastar em excesso. Sua postura pode ficar mais versátil na gestão dos aspectos práticos da vida, o que lhe ajuda a otimizar recursos, visto o encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol.

Libra

Com Plutão tensionado, desafios domésticos podem aflorar, o que pede estratégias. Você tende a se abrir a novas experiências que lhe tiram da rotina nesse momento de encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol. Isso ajuda a dinamizar o pensamento e o seu bem-estar de forma geral.

Escorpião

Tente afinar a comunicação com o entorno imediato e fazer acordos, especialmente em situações de conflito. Sua percepção dos acontecimentos tende a se ampliar frente ao encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que contribui com novas soluções para velhos problemas.

Sagitário

Os lazeres sociais podem se mostrar convidativos. Contudo, é preciso ter cuidado para não gastar de forma desnecessária. As amizades tendem a se renovar frente ao encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que ajuda a descobrir outros aspectos a serem valorizados em suas relações.

Capricórnio

Busque encarar as dificuldades como estímulo ao autoaperfeiçoamento, evitando se deixar abater. Seus objetivos profissionais tendem a se renovar frente ao encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que lhe motiva a buscar novos percursos e oportunidades.

Aquário

As tensões com Plutão podem evidenciar a necessidade de desapegar de situações que não fazem mais sentido. Os horizontes existenciais tendem a se expandir frente ao encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, deixando-lhe disposta a vivenciar novas experiências e aprendizados.

Peixes

É fundamental ser discreta ao interagir nas redes sociais, visto Plutão tensionado. A vivência com a intimidade pode se mostrar prazerosa nesse momento de encontro entre a Lua Nova, Mercúrio e o Sol, o que ajuda com seu fortalecimento interior e com relações harmoniosas.