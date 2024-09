Confira a previsão do horóscopo para sábado (14)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os problemas na gestão da rotina tendem a ficar evidentes nesta fase, o que gera frustrações e certo pessimismo. Tente entender a origem dos problemas e definir um plano de enfrentamento de longo prazo, sem imediatismos.

TOURO (21/4 a 20/5)

O momento tende a indicar a necessidade de atuar com seletividade na interação com suas redes, de modo a se proteger de contatos abusivos. Procure seguir discreta, sem demonstrar indiferença, exercitando sua capacidade de escuta e diplomacia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental compartilhar tarefas. As demandas podem prejudicar em seu bem-estar nesta fase, o que exige revisão de prioridades e um plano de ação que não se sobreponha às suas necessidades individuais.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque ter una postura pondera no uso das palavras, que se usadas de forma leviana podem prejudicar suas parcerias. Posturas arbitrárias devem ganhar corpo em meio a conflitos ideológicos, prejudicando acordos e a convivência.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque valorizar recursos alternativos aos tradicionais e estabelecer um plano de contingência. Critério e disciplina tendem a se mostrar fundamentais à estabilidade econômica, sobretudo em um momento de bom senso e restrições materiais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As responsabilidades tendem a pesar sobre você nesta fase. Procure reavaliar prioridades e abrir mão do controle, além de buscar acordos diplomáticos com seus conviventes na divisão de tarefas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os desafios ficam às claras com a passagem do Sol pelo setor de crise, ajudando-lhe a se posicionar de modo mais consciente. O momento ser pode pedir uma disciplina, sacrifícios se revelam necessários, o que siga serena e resiliente de modo a colocar a vida nos eixos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O momento tende a pedir um usufruto responsável dos prazeres, a fim de não sobrecarregar as finanças e também para se preservar de interferências excessivas em sua vida. Procure privilegiar contatos em seu círculo de confiança e intimidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Social pode precisar ponderação e senso de cro ao externar ideias e sentimentos, a fim de evitar contrastes nos relacionamentos e prejuízos à imagem social. Seja fiel aos seus valores e ideais, mas evite impor padrões de comportamento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O Sol pode pedir ponderação e senso de conveniência ao externar ideias e sentimentos, a fim de evitar contrastes nos relacionamentos e prejuízos à imagem social. mas seja fiel aos seus valores e ideais, mas evite impor padrões de comportamento.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A gestão dos aspectos patrimoniais da rotina e dos projetos profissionais em desenvolvimento exige revisão de prioridades e redução de despesas para fazer frente às restrições sugeridas pela tensão do Sol com Saturno e Netuno. Procure zelar pela estrutura da rotina para obter estabilidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É fundamental exercitar a diplomacia e a empatia. Busque demonstrar capacidade de ajuste, sem forçar enfrentamentos. O Sol tende a sugerir contrastes difíceis de conciliar e que podem gerar ressentimentos.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo