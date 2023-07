Confira a previsão do horóscopo para sábado (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure buscar quietude e planejar sua vida. A Lua na casa das ideias segue tensionada a Netuno, podendo alertar para evitar criar expectativas ilusórias sobre os acontecimentos. É preciso manter discrição emotiva, a fim de preservar sua intimidade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque se mostrar mais responsável e disciplinada com sua vida. As questões materiais tendem a continuar demandando cautela, visto que a Lua na área financeira e tensionada a Netuno pode lhe predispor a gastar para suprir carências emotivas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso ter paciência e buscar se estruturar nesta fase. Suas aspirações tendem a passar por incertezas com a Lua em seu signo tensionada a Netuno, mas procure não deixar que a desmotivação se faça presente e afaste você do que lhe move perante a vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém cultivar racionalidade e a dar valor à sua maturidade, além de suas competências. As dificuldades tendem a seguir impactando no seu psicológico e abalar a autoconfiança, visto que a Lua na área de crise segue tensionada a Netuno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente extrair lições das adversidades e se autoaprimorar. Lua e Netuno seguem tensionados no circuito dos relacionamentos íntimos, podendo sugerir um momento de expectativas frustradas que prejudicam os vínculos de confiança.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure evitar remoer decepções, mas sim se mostrar objetiva e negociar possíveis alinhamentos no círculo de confiança. A falta de colaboração pode lhe trazer decepções nas parcerias, já que a Lua no setor do trabalho segue tensionada a Netuno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Neste momento, tente tirar o foco das decepções e direcioná-lo às demandas do dia a dia para resgatar sua estabilidade. A falta de motivação tende a se mostrar um problema para a gestão do dia a dia, já que a Lua na área espiritual segue tensionada a Netuno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Barreiras emocionais podem prejudicar a expressão de ideias e sentimentos, além de suas relações interpessoais, já que a Lua no setor íntimo segue tensionada a Netuno. Neste momento astrológico, busque se recolher e se reestruturar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os relacionamentos tendem a passar por um momento de defasagem de expectativas, rendendo decepções, visto que a Lua segue em tensão com Netuno. É preciso dar espaço ao entorno imediato e se dedicar ao autoconhecimento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente organizar o pensamento e definir prioridades em comum-acordo com o entorno imediato. O excesso de idealizações pode afastar você das necessidades objetivas do presente, visto a Lua na área do cotidiano tensionada a Netuno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque se dedicar à organização do dia a dia e manter em dia suas responsabilidades. Lua e Netuno seguem tensionados no eixo prazeres-finanças, podendo demandar gastos conscientes e dentro da sua realidade financeira.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É fundamental aliviar a convivência forçada, buscando se dedicar a lazeres introspectivos. A dinâmica familiar tende a se mostrar emocionalmente complicada com Lua e Netuno tensionados entre o setor doméstico e seu signo, o que demanda empatia e compreensão.