Confira a previsão do horóscopo para sábado (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A harmonia que conecta Lua, Júpiter e Plutão pode destacar o poder transformador das ideias articuladas em grupo, o que ajuda no enfrentamento de desafios comuns e a fruição das oportunidades. Conversas profundas podem ampliar sua percepção do mundo.



TOURO (21/4 a 20/5)

Convém manter a mente aberta a novos desafios. A tendência é que você trilhe um percurso transformador em sua jornada de trabalho, buscando se adaptar a demandas diversas e aprender com elas, a fim de se fortalecer perante suas metas profissionais.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pode haver um despertar para novos interesses, em sintonia com suas vocações. As energias de Lua Júpiter e Plutão se harmonizam, podendo motivar uma articulação criativa com o entorno que enriquece sua bagagem cultural.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente se articular com as pessoas próximas, pois isso ajuda com esse cenário, já que a somatória de talentos tende a ser oportuno. Lua, Júpiter e Plutão em harmonia podem melhorar sua percepção das oportunidades e dos desafios, ajudando-lhe a se adaptar e propor soluções engenhosas.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure ampliar seus horizontes, descontraindo-se na companhia de pessoas interessantes. Momento oportuno para realizar atividades culturais e dinamizar sua rede de comunicação, pois a harmonia entre Lua Júpiter e Plutão pode expandir interesses ligados à coletividade.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

A harmonia envolvendo Lua, Júpiter e Plutão tende a lhe despertar um forte senso de oportunidade em proveito da vida profissional, o que ajuda você a captar recursos para dinamizar os projetos e estruturar as bases de empreendimentos de maior porte. Tente fazer uma análise apurada de riscos.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Os intercâmbios em rede tendem a se mostrar uma fonte enriquecedora de ideias, o que lhe ajuda a sair do convencional e ousar. Você pode ficar aberta a novas experiências nesse momento em que Lua, Júpiter e Plutão se harmonizam.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque aprender com as situações de enfrentamento, pois é através do conhecimento e da maturidade que você pode tomar as decisões mais sensatas. Lua, Júpiter e Plutão tendem a lhe estimular a encarar as dificuldades com o olhar focado nas transformações da vida.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você tende a aprender com a interação com as pessoas, por isso valorize as de trocas. Seus vínculos de amizade tendem a se renovar a partir de um olhar mais apurado sobre o entorno e disposta a vivenciar a diversidade, como sugere a harmonia entre Lua, Júpiter e Plutão.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente captar recursos e se articular com as pessoas que possam ajudar você a alavancar seus projetos. Lua, Júpiter e Plutão se harmonizam, o que tende a potencializar sua capacidade de gestão e elevar a qualidade do seu desempenho profissional.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A tendência é que você trilhe caminhos intelectualmente estimulantes e promover renovação em sua vida ao se permitir essa abertura. Chegou o momento de buscar experiências que lhe ajudem a abrir a mente e expandir os horizontes.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém valorizar o suporte emocional e prático das pessoas queridas. Lua, Júpiter e Plutão tendem a sugerir um momento de fortalecimento íntimo, deixando-lhe mais segura para promover as mudanças que deseja para sua vida e fomentar intimidade no círculo de confiança.