Confira a previsão do horóscopo para sábado (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

As relações tendem a se mostrar fonte de estímulo e conforto emotivo com Lua e Marte na área de relacionamentos. Pensando nisso, busque se abrir às oportunidades de interação. Sua desenvoltura e seu carisma podem ajudar com essa dinâmica neste momento.

TOURO (21/4 a 20/5)

A união com as pessoas próximas pode elevar a eficácia das ações e tornar o dia a dia mais prazeroso. Sua postura fica mais dinâmica na gestão do cotidiano, elevando a produtividade e o bem-estar, considerando o encontro entre Lua e Marte no setor das rotinas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Situações prazerosas podem lhe aguardar. A tendência é que você se mostre mais extrovertida e disposta a interagir com grupos nesse momento em que Lua e Marte se encontram na área social, o que ajuda a fortalecer suas redes e sua autoestima.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente unir esforços com o entorno em prol de objetivos comuns. A família pode se mostrar fonte de bem-estar, o que lhe faz encarar a vida de forma confiante e a se envolver ativamente nas tarefas do dia a dia, já que Lua e Marte se encontram no setor doméstico.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A assertividade pode motivar suas parcerias, mas é preciso ser empática. Sua postura tende a ficar mais generosa, o que lhe aproxima das pessoas queridas e rompe com eventuais barreiras interpessoais, visto o encontro Lua-Marte na área comunicativa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O exercício criativo pode ajudar você a valorizar recursos alternativos e superar lacunas financeiras. A praticidade tende a se revelar seu ponto de força com Lua e Marte na casa material. Isso lhe permite uma atuação eficaz na gestão da sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure dar valor às ações em parceria. O encontro Lua-Marte em seu signo pode lhe fazer direcionar suas energias para os interesses imediatos, deixando-lhe à frente das oportunidades, enquanto a espontaneidade permite você expor seu lado fraterno no trato humano.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante controlar a ansiedade e tomar cuidado para não agir de modo precipitado, buscando evitar imprudências. A tendência é que você encare os problemas com otimismo e dedicação, alcançando bons resultados, pois Lua e Marte se encontram na área de crise.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As ações colaborativas tendem a ganhar dimensão nesta fase. O meio social pode se revelar estimulante frente ao encontro Lua-Marte na área de amizades, o que ajuda com momentos de diversão em grupo, além de aprofundar os vínculos emocionais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Sua trajetória tende a ser marcada pela proatividade, contribuindo com as tarefas do dia a dia e a dinamização criativa de recursos, já que Lua e Marte se encontram na área do trabalho. Essa tomada de iniciativa pode favorecer o usufruto de prazeres no âmbito íntimo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque dar valor às companhias estimulantes. O setor espiritual recebe o encontro Lua-Marte, podendo evidenciar um momento em que sua força de vontade impulsiona você a ampliar seus horizontes. Além disso, convém vivenciar experiências que lhe engrandeçam.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure valorizar a fruição afetiva com as pessoas próximas neste momento. Lua e Marte no setor íntimo tendem a deixar você voltada a satisfazer seus desejos, pedindo maturidade e autocontrole para que suas ações não ultrapassem as barreiras do bom senso.