Confira a previsão do horóscopo para sábado (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente evitar misturar dinheiro e amizades para não prejudicar seus vínculos. A tensão do dia pode indicar prejuízos de diversas ordens. É importante atuar de maneira discreta e com senso de economia, evitando se envolver nos problemas alheios.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque demonstrar maturidade, ainda que o entorno imediato possa se mostrar instável. As parcerias profissionais tendem a passar por conflitos, por isso é preciso agir com diplomacia e capacidade de ajuste para não prejudicar projetos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante avaliar as dificuldades de maneira objetiva e imparcial para estabelecer estratégias mais adequadas. Neste momento, os problemas da vida podem prejudicar na autoestima e na saúde, o que afeta sua capacidade de ação.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém se manter reservada na comunicação, evitando se submeter à pressão externa. Lua, Vênus, Júpiter e Urano tensionados tendem a pedir cautela na interação social, buscando preservar sua intimidade e a do entorno imediato.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque administrar as demandas com tranquilidade, evitando entrar em conflito ou se deixar abalar por um entorno emocionalmente instável. As relações podem passar por um momento de fragilidade devido à pressão do trabalho e na vida familiar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A vida cotidiana tende a se passar por instável e desafios que podem prejudicar seu equilíbrio emocional e sua saúde. É preciso definir prioridades, reservar momentos para o descanso e interagir de maneira moderada com o entorno imediato.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure manter uma rotina saudável e cuidar do patrimônio. Os aspectos tensos entre Lua, Vênus, Júpiter e Urano podem destacar um momento de fragilidade emotiva, deixando-lhe suscetível a cometer excessos, inclusive nos gastos financeiros desnecessários.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém evitar concentrar demandas. A vida familiar tende a se revelar particularmente desafiadora, deixando-lhe suscetível a reações dramáticas e a entrar em conflito com as pessoas próximas. Busque zelar por hábitos saudáveis.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante se expressar de modo moderado e abordar os problemas com diplomacia, buscando pensar melhor antes de argumentar. Os processos comunicativos podem se desestabilizar, especialmente por conta do estresse associado a dificuldades e egos feridos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A gestão dos aspectos materiais e práticos do dia a dia tende a se revelar desafiadora, o que exige planejamento e disciplina. Busque estabelecer acordos com o entorno imediato, a fim de evitar estresse no compartilhamento de recursos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A tendência é que você fique emocionalmente fragilizada frente a demandas desgastantes por conta das responsabilidades do dia a dia. Por isso, tente estabelecer prioridades para evitar sobrecarga e encarar as dificuldades de modo sereno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque cultivar tranquilidade e assumir uma postura mais leve ao lidar com as pessoas próximas e seus problemas. Situações complicadas podem ganhar corpo, o que prejudica seu equilíbrio emotivo e lhe predispõe a reações dramáticas. Cuidado com a dinâmica interpessoal!

Confira seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre seu signo