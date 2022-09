Confira a previsão do horóscopo para sábado (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente aproveitar esta fase para amadurecer e estruturar ações futuras. A Lua Minguante encontra Marte, o que pode revelar a importância de cultivar discrição emotiva e se mostrar prudente com relação aos acontecimentos, buscando evitar agir de maneira impulsiva.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque amadurecer o pensamento e se dedicar a um planejamento estratégico de ações. Procure se conter, especialmente do ponto de vista social, mas também do financeiro, visto que a Lua Minguante conjunta a Marte se aspecta de modo tenso com Vênus, Sol e Netuno.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta fase, é preciso aproveitar para estruturar suas metas de curto a longo prazos, visto que Lua e Marte se harmonizam com Saturno. A passagem da Lua Minguante por seu signo tende a demandar revisões, como também recolhimento emotivo e cuidados com a saúde.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A introspecção tende a trazer benefícios, como a estruturação de um plano de metas. O recolhimento pode se mostrar essencial com a Lua Minguante na área de crise e tensionada a Vênus, Sol e Netuno, fazendo-lhe refletir sobre as dificuldades e zelar por bem-estar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque dar valor ao recolhimento meditativo e conversas com o vínculo de confiança. Este momento pode demandar redução da exposição social e um maior cuidado com a vida íntima, devido à Lua Minguante na área das amizades sob tensão com Vênus, Sol e Netuno.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Esforços bem planejados tendem a se mostrar mais eficazes. Busque reduzir o ritmo de trabalho e dar espaço a revisões que permitam avaliar suas insatisfações e ajustar processos, visto que a Lua Minguante na área profissional entra em tensão com Vênus, Sol e Netuno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Durante este momento, prazeres intelectuais tendem a se revelar ótimas opções para ocupar a mente, considerando a harmonia de Lua e Marte com Saturno. A Lua Minguante no setor espiritual tende a destacar a importância de descanso e introspecção para repor as energias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As conversas em família podem ser fundamentais para articular estratégias. É importante adotar uma postura discreta para colocar o pensamento e o coração em ordem, visto que a Lua Minguante no setor íntimo encontra Marte e ambos entram em tensão com Vênus, Sol e Netuno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque valorizar conselhos de pessoas maduras. A Lua Minguante segue harmonizada a Marte no setor de relacionamentos e ambos entram em tensão com Vênus, Sol e Netuno, podendo evidenciar a necessidade de não ter convívio forçado e avaliar o que deve ser melhorado nas parcerias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure não dar espaço às frustrações. A vida cotidiana tende a pedir uma redução no ritmo das atividades, buscando focar na meditação e em outras ações promotoras de bem-estar, pois a Lua Minguante encontra Marte no setor das rotinas, harmonizando-se a Saturno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante manter os gastos financeiros controlados. Este momento astrológico tende a favorecer o usufruto moderado de lazeres, especialmente atividades que sejam relaxantes, visto que a Lua Minguante encontra Marte e ambos se harmonizam a Saturno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque não forçar a convivência com seus pares. O cotidiano tende a seguir um ritmo mais lento, dando espaço à meditação e ao amadurecimento de temas relevantes à vida familiar, visto que a Lua Minguante no setor doméstico encontra com Marte e Saturno.