Confira a previsão do horóscopo para sábado (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A Lua Nova no setor comunicativo tende a continuar estimulando você mentalmente, além de evidenciar um aflorar de ideias em favor de seus objetivos. Procure buscar a parte prática de suas ambições, evitando seguir caminhos utópicos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque evitar misturar dinheiro e amizades, mas sem ser mesquinha. Você tende a otimizar as finanças devido a uma maior capacidade de planejamento, enquanto lhe motiva a ampliar as fontes de recursos, visto que a Lua Nova na casa material encontra Sol e Mercúrio.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure se certificar que suas ideias são viáveis antes de agir. O intelecto tende a receber fortes estímulos com a Lua Nova em seu signo, o que faz você buscar experiências ricas de conhecimento e oportunidades de crescimento profissional.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso seguir confiante, evitando imediatismo. Procure moderar o senso crítico no discurso. Os contratempos podem passar a ser vistos sob perspectivas mais amplas frente à Lua Nova, Mercúrio e o Sol no setor de crise, o que ajuda a ampliar suas estratégias de atuação.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O meio social tende a proporcionar a você estímulos intelectuais nesse momento de Lua Nova, Sol e Mercúrio no setor de amizades, o que lhe ajuda a aliviar o estresse do dia a dia. É importante dar valor às companhias coerentes com seus interesses.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque seguir confiante, mas também discreta sobre suas metas e sem se deixar abater por críticas negativas do entorno imediato. A Lua Nova no setor do trabalho tende a seguir motivando você a abraçar novos projetos e oportunidades para sua carreira.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure não permitir que o idealismo afaste você da realidade. Você tende a ser guiada por um forte desejo de expansão nessa Lua Nova, o que lhe leva a buscar experiências. Isso permite ampliar conhecimento e lhe enriquece culturalmente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Alguns projetos pessoais podem ganhar força, mas é preciso evitar lhes dar publicidade. A Lua Nova no setor íntimo tende a continuar evidenciando um momento em que você se liberta de entraves mentais e emocionais e isso lhe ajuda a encarar a vida com confiança.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Evite alimentar discussões na sua família, já que pode haver ressentimentos. Você se mostra mais aberta ao diálogo e a vivenciar experiências coletivas que lhe estimulem intelectualmente, pois a Lua entra na fase nova e encontra Mercúrio e o Sol.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você deve tomar mais cuidado com a soberba ao expor as suas opiniões para as pessoas do seu entorno. A energia mental promovida pela Lua Nova no setor das rotinas pode elevar a qualidade da gestão da vida cotidiana, otimizando processos e recursos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Neste momento, procure atuar de maneira seletiva na gestão financeira e evitar excessos. A Lua Nova no setor dos prazeres tende a evidenciar um momento favorável a interagir socialmente e usufruir de lazeres que lhe estimulem intelectualmente.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure evitar criar expectativas que os outros não possam atender. Sua mente tende a se expandir em busca de melhorias na vida doméstica, enquanto se mostra aberta a trocar ideias com as pessoas próximas, visto que a Lua Nova segue pela área familiar.