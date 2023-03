Confira a previsão do horóscopo para sábado (18)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesta fase, as finanças tendem a ficar especialmente fragilizadas, demandando atenção. O meio social pode pedir maiores atenções no setor de amizades.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso exercitar o senso crítico e fazer escolhas racionais ao priorizar as demandas. A vida pessoal tende a esbarrar nas demandas profissionais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante meditar e buscar aprendizado, de modo a se autoaprimorar. Lua e Urano entram em tensão entre a área espiritual e a de crise, podendo indicar desgaste frente aos problemas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure evitar se envolver em discussões com pessoas autoritárias para não se desgastar. Busque conciliar a vida privada com a pública, sem deixar de lado sua privacidade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque manter a mente aberta a propostas inovadoras, sem aceitar riscos em excessos. A intolerância tende a se mostrar um desafio às parcerias no eixo relacionamentos e trabalho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A tensão Lua-Urano no eixo saúde-espiritualidade pode alertar para a necessidade de zelar por bem-estar, evitando situações de estresse ou arriscadas. Procure dar valor à quietude e às atividades intelectuais introspectivas, especialmente as que lhe ajudam a resgatar o equilíbrio.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso ter cuidado com os gastos e priorizar uma relação saudável com o seu corpo. A vontade de socializar e se divertir pode ganhar corpo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure dialogar de modo pacífico e fazer acordos para resolver obstáculos. As relações podem demandar maiores atenções e questões importantes para a gestão da vida doméstica.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque atuar na prevenção e no combate ao estresse para alcançar a lucidez necessária ao processo de gestão. O emocional tende a ser abalado, o que prejudica a compreensão dos desafios.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente fazer escolhas racionais e ser seletiva nas companhias. Lua e Urano seguem tensionados no segmento material-social, podendo alertar sobre a necessidade de controlar os gastos associados ao lazer.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante definir prioridades. As necessidades pessoais podem conflitar com as familiares, o que pede capacidade de adaptação. Procure estar disposta a fazer concessões.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure assumir uma postura discreta e evitar decisões importantes. A tensão Lua-Urano entre as áreas de crise e comunicativa tende a sinalizar obstáculos que prejudicam o senso crítico e da expressividade.