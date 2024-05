Confira a previsão do horóscopo para sábado (18)

Áries

Tente controlar a agressividade e cultivar inteligência emotiva, o que será fundamental para amenizar os contrastes em grupo, como sinaliza a harmonia Lua-Plutão. As dificuldades interpessoais podem testar sua resistência e autocontrole, abrindo caminho para conflitos.

Touro

É importante reduzir seus movimentos e aperfeiçoar suas estratégias. O dia a dia pode lhe reservar desafios desgastantes a nível emocional e físico, pois o estresse se refletir negativamente no funcionamento do seu corpo, conforme sugere a tensão Lua-Marte.

Gêmeos

Busque valorizar o autoconhecimento como caminho de renovação para sua vida e se conectar com sua espiritualidade. Este momento astrológico pode pedir uma postura socialmente discreta para evitar os conflitos interpessoais sugeridos pela tensão entre Lua e Marte.

Câncer

Tente abrir mão do controle e se transformar intimamente. O momento pode ser sugestivo de situações estressantes frente à dificuldade de conciliar as demandas em casa e no trabalho, o que pede uma renovação de prioridades e estratégias que lhe ajudem a administrar o dia a dia.

Leão

Convém ser esperta, em vez de bater de frente com o entorno, utilizando sua inteligência emotiva. Este momento pode se mostrar estressante em meio à gestão de desafios interpessoais, o que prejudica o entendimento e torna a comunicação desgastante, visto a tensão Lua-Marte.

Virgem

É fundamental prezar por economia criativa e recursos alternativos. Desafios envolvendo a vida material tendem a ser apontados pelas tensões de Lua e Marte, o que exige controle nos gastos e capacidade estratégica para lidar com imprevistos financeiros.

Libra

Procure não se deixar pressionar, cultivando inteligência emocional e resiliência na gestão dos problemas. As dificuldades podem deixar as pessoas estressadas e na defensiva, cabendo a você lhes dar o conforto necessário.

Escorpião

É fundamental dar valor à vida íntima e aos benefícios que ela lhe traz. As demandas podem exigir mais de você neste momento, o que pede capacidade de organização para que as tarefas não se acumulem e gerem fadiga.

Sagitário

Busque ser criteriosa e demonstrar inteligência emotiva no trato humano. Este momento pode ser desafiador para as atividades em grupo, visto que Lua e Marte tendem a aflorar posturas defensivas e agressivas frente à dificuldade em conciliar interesses contrastantes.

Capricórnio

É preciso seguir pelo caminho da discrição, evitando revelar demais sobre si e seus objetivos. Ambientes competitivos e prazos difíceis de cumprir tendem a lhe deixar sob forte pressão, o que demanda diplomacia, visto a tensão Lua-Marte.

Aquário

Busque zelar por seu bem-estar íntimo e financeiro. A tensão entre Lua e Marte tende a alertar para a necessidade de desacelerar e aliviar a pressão das demandas do dia a dia, visto que o estresse pode ganhar corpo e lhe desestabilizar, o que gera conflitos. Cuidado!

Peixes

Tente desacelerar, buscando colocar a mente em ordem e definir metas precisas, visto a harmonia Lua-Plutão. A impulsividade tende a aflorar, o que favorece sua capacidade gestora e o bem-estar financeiro, visto que lhe predispõe a gastos excessivos e a agir de forma precipitada.