Confira a previsão do horóscopo para sábado (19)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente não deixar que o ego inflado afete o trato interpessoal. Ações criativas podem tomar corpo com Lua, Urano e Plutão harmonizados entre si, dando toques arrojados à gestão do cotidiano profissional e familiar. Convém oportunizar práticas ligadas aos seus talentos.



TOURO (21/4 a 20/5)

Lua, Urano e Plutão tendem a aflorar os prazeres sublimes da vida. É fundamental curtir a natureza e nutrir o intelecto com o que lhe motiva culturalmente. Procure evitar gastar sem necessidade, pois Vênus e a Lua podem lhe deixar vulnerável a imprudências com o dinheiro.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cuidado para que conflitos de vaidade não prejudiquem o bem-estar coletivo. Situações complicadas tendem a ter seu desfecho, visto que seu senso de oportunidade pode criar condições de superação, conforme aponta a harmonia entre Lua, Urano e Plutão.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém estar aberta às parcerias que elevem as relações a outro nível de comprometimento, mas a tensão entre Lua e Vênus pode pedir discrição social e emotiva. A harmonia entre Lua, Urano e Plutão tende a lhe sensibilizar para a coletividade, enquanto aflora o lado sagaz da sua personalidade.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Cuidado para que o foco na profissão não afete a vida familiar. Oportunidades de crescimento para sua carreira tendem a ser sugeridas pela harmonia entre Lua, Urano e Plutão, além de prosperidade para sua imagem no trabalho.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Momento favorável para sair da rotina e realizar atividades que lhe permitam se divertir e expandir conhecimento, considerando a relação harmoniosa entre Lua, Urano e Plutão. No entanto, é preciso restringir o trato interpessoal ao círculo íntimo.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque conciliar os gastos com os limites orçamentários, pois Lua e Vênus podem seguir por posições opostas. Os relacionamentos podem se mostrar cúmplices frente a Lua, Urano e Plutão harmonizados entre si, favorecendo o convívio familiar e a fruição de prazeres.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente compartilhar o protagonismo com o entorno imediato, pois a tensão entre Lua e Vênus pode sugerir um aflorar de conflitos de vaidade. Convém demonstrar solidariedade. Sua expressividade se eleva com Lua, Urano e Plutão harmonizados entre si, o que motiva trocas intelectuais.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém não remoer as frustrações que porventura ocorram, visto que a tensão entre Lua e Vênus lhe confronta com fragilidades emocionais. A relação harmoniosa entre Lua, Urano e Plutão tende a nutrir seu senso de oportunidade frente às tarefas, ajudando-lhe a encontrar boas soluções.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque aproveitar para fazer o que mais lhe agrada, tomando cuidado para não se expor em demasia no meio social. Prazeres tendem a lhe aguardar, o que lhe ajuda a relaxar e a agregar valor à sua existência, pois Lua, Urano e Plutão se harmonizam entre si.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente moderar a exposição nas redes virtuais, pois a tensão entre Lua e Vênus pode sugerir prejuízos sociais. Lua, Urano e Plutão tendem a sugerir bem-estar, generosidade no trato humano e situações propícias à superação dos problemas.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente não criar expectativas de reciprocidade afetiva. Sua postura tende a ficar descontraída, mas também seletiva, frente à harmonia entre Lua, Urano e Plutão, deixando a rotina com o entorno aprazível e lhe faz refinar a interação social nas redes virtuais.