Confira a previsão do horóscopo para sábado (20)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque se observar de modo constante e conter seus impulsos. A entrada de Marte na área comunicativa pode lhe deixar mais espontânea e estimulante na expressão das ideias e dos sentimentos, mas também explosiva frente ao que lhe desagrada e isso tende a gerar conflitos interpessoais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente manter o orçamento atualizado e avaliar o quanto deve gastar. Marte ao ingressar na área material tende a elevar seu senso prático e sua capacidade de decisão, o que lhe coloca na dianteira das oportunidades de investimento, apesar da sua impulsividade poder lhe prejudicar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento de realização pessoal. Você poderá se sentir fortalecida e ciente do que é preciso para atingir seus ideais. Contudo, tente não se deixar dominar por suas ambições, a fim de não correr riscos. Seu signo recebe o trânsito de Marte, o que tende a lhe deixar mais determinada.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seu empenho tende a ser confundido com rebeldia. Busque ser cuidadosa com as pessoas. A entrada de Marte na área de crise pode evidenciar aspectos desafiadores de sua vida a serem trabalhados, o que lhe tira da inércia, mas exige movimentos estrategicamente calculados.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A união tende a ser um veículo poderoso para conquistar o que deseja, por isso busque dar valor às alianças e ao que elas representam. Marte se desloca para a área de amizades, podendo despertar seu lado colaborativo e fraterno, o que pede atenção para evitar conflitos em grupo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure avaliar os pontos positivos e negativos de suas ações, além de cultivar diplomacia. Marte tende a despertar seu lado competitivo, dando velocidade aos processos e coloca você na dianteira das oportunidades. Entretanto, isso pode lhe render descontentamentos nas parcerias.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado com ações impulsivas para não correr riscos. Talvez seja melhor estruturar um plano de ações que ajude você a ter melhor proveito das oportunidades. Uma postura independente e corajosa tende a lhe acompanhar com Marte transitando pelo setor espiritual.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque ser sutil em seus movimentos, adaptando-os segundo as necessidades. Seus instintos tendem a aflorar de modo intenso com Marte transitando no setor íntimo, mas é necessário ter mais autocontrole quando a circunstância demandar para não cometer imprudências.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aflora seu espírito de liderança, mas procure compartilhar protagonismo e se abrir ao diálogo em prol de acordos. Marte ingressa no setor dos relacionamentos e pode lhe fazer se posicionar de forma mais participativa e competitiva do que de costume, o que tende a alimentar conflitos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente se lembrar que a pressa é inimiga da perfeição. Por isso, procure ter o hábito de rever seus movimentos e fazer algumas pausas. Proatividade e dinamismo podem marcar sua postura no dia a dia, dando rapidez aos processos, já que Marte passa a transitar no setor das rotinas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A impulsividade tende a lhe fazer reagir de modo instantâneo em momentos de conflito, o que alimenta conflitos. Busque cultivar autocontrole. O ingresso de Marte no setor social pode predispor você a adotar uma postura mais dinâmica em grupo, motivando as pessoas envolvidas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O convívio com o entorno tende a se mostrar problemático em certos momentos, por isso tente evitar confrontos. A rotina doméstica pode pedir mais de você agora. Você empreende esforços em prol do funcionamento do cotidiano para cumprir prazos.