Confira a previsão do horóscopo para sábado (20)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte segue para a área social, o que pode lhe fazer colocar energia nas atividades em grupo e a intensificar o usufruto dos prazeres. Entretanto, o momento tende a alertar para a importância de ter uma comunicação de qualidade, seja do ponto de vista do conteúdo, seja da expressão.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure evitar ter pressa em ter resultados. A área familiar recebe a influência de Marte, podendo lhe incentivar a imprimir maiores esforços em prol do cotidiano doméstico. Contudo, é preciso ter cautela e perseverança diante dos obstáculos e no trato humano.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém incentivar as pessoas próximas, evitando impor seus pensamentos. Você tende a ficar mais direta e enfática no discurso com Marte na área comunicativa, o que ajuda na defesa dos seus interesses. Contudo, sua agressividade pode provocar conflitos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante controlar seus impulsos e evitar riscos, sobretudo do ponto de vista financeiro. Seu desempenho tende a se movimentar na gestão prática do dia a dia, pois Marte ingressa na área material, o que contribui com a otimização de recursos e o cumprimento de prazos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Evite que a ansiedade tome corpo, pular processos ou entrar em conflito com o entorno. Com o ingresso de Marte em seu signo, você tende a sentir maior disposição no dia a dia e coragem na defesa dos interesses, colocando-lhe na dianteira das oportunidades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Ações impulsivas tendem a ser prejudiciais. Procure reduzir os movimentos e atuar de maneira estratégica na gestão dos contratempos, devido a passagem de Marte para a área de crise. É importante cuidar do equilíbrio emotivo para neutralizar a ansiedade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A tendência é que sua capacidade de liderança fique em alta, mas procure ouvir mais o entorno imediato. Convém administrar conflitos de modo diplomático. Sua vivência com a coletividade pode ganhar movimento, dando mais força a ações colaborativas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Neste momento, procure atuar com ética e evitar que a competitividade prejudique suas parcerias. Sua disposição para o trabalho tende a se elevar, o que contribui para dinamizar processos, cumprir prazos e aproveitar as oportunidades que aparecem.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso refletir sobre as experiências que você deseja ter em sua vida e direcionar melhor suas energias, evitando radicalismos. Seus impulsos tendem a lhe motivar a ampliar os horizontes e explorar o mundo, já que Marte se desloca para a área espiritual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante meditar e articular estratégias de atuação. Marte segue para o setor íntimo, podendo lhe fazer buscar fortalecimento interior como forma de se empoderar, além de aperfeiçoar sua vida e seus objetivos. Conflitos internos tendem a tomar corpo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém evitar posturas invasivas e dialogar de forma pacífica diante de conflitos. Procure buscar estímulos interpessoais com Marte no setor dos relacionamentos, enquanto se mostra colaborativa e aberta a unir esforços em prol de interesses comuns.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Cuidado ao se posicionar de forma impositiva com o entorno imediato. Procure evitar gastos excessivos de energia. A rotina tende a se movimentar com Marte no setor do cotidiano, pois você sente mais disposição no dia a dia.