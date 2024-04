Confira a previsão do horóscopo para sábado (20)

Áries

Seu poder de iniciativa pode se elevar, o que ajuda a ter um cotidiano mais produtivo. Contudo, isso tende a lhe render ações precipitadas diante dos problemas, como alerta a tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. Procure manter moderação e conter a agressividade.

Touro

Como sua desenvoltura social se eleva, as interações em rede e as ações em grupo podem se dinamizar. No entanto, a agressividade tende a aflorar, minando a empatia e a diplomacia necessárias, visto tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno.

Gêmeos

Como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Urano, a proatividade pode lhe distinguir na gestão da vida cotidiana e das dificuldades. Mas é fundamental tomar cuidado para que a pressa não afete seu senso crítico e lhe faça a cometer equívocos.

Câncer

Procure evitar entrar em conflitos. É fundamental negociar ao invés de impor. A Lua harmonizada a Júpiter e Urano tende a lhe motivar a manter a mente aberta e a valorizar os intercâmbios de conhecimento, o que lhe rende debates estimulantes.

Leão

Sua produtividade na gestão dos projetos profissionais e do dia a dia tendem a se elevar por conta da praticidade e dinamismo, o que lhe coloca na dianteira de oportunidades, visto a Lua harmonizada a Júpiter e Urano. Tente evitar gastos sem planejamento.

Virgem

Busque garantir que suas escolhas não prejudiquem suas parcerias, além de evitar invadir o espaço alheio. Você tende a ter uma mente visionária, com a Lua harmonizada a Júpiter e Urano, o que lhe faz trilhar horizontes mais desafiadores.

Libra

É preciso evitar ações radicais para que isso não prejudique a estabilidade do cotidiano. Você tende a se mostrar mais corajosa e com uma mente arrojada, o que lhe ajuda a superar os desafios e transformá-los em oportunidades, como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Urano.

Escorpião

Procure ter cuidado ao falar dos seus objetivos, evitando se expor. Suas relações tendem a se dinamizar com a Lua harmonizada a Júpiter e Urano, o que lhe motiva a dar o melhor de si frente às oportunidades de expansão para sua vida.

Sagitário

Com a Lua harmonizada a Júpiter e Urano, metas ambiciosas podem ganhar corpo, o que lhe ajuda a criar oportunidades para sua vida e para sua carreira. Contudo, busque conciliar seus interesses com os familiares, evitando imposições.

Capricórnio

Busque evitar se envolver em conflitos nas redes sociais, visto que podem evoluir para conflitos. O desejo de expansão tende a lhe impulsionar a se articular com pessoas que compartilhem seus valores e objetivos, visto a Lua harmonizada a Júpiter e Urano.

Aquário

Cuidado com investimentos de risco, por isso busque preferir opções seguras. A harmonia lunar com Júpiter e Urano tende a lhe fortalecer intimamente, o que lhe leva a romper com limitações autoimpostas e a abraçar seus objetivos com confiança.

Peixes

A interação humana tende a se revelar interessante com a Lua harmonizada a Júpiter e Urano. É possível que você acabe saindo da zona de conforto para seguir caminhos ousados e conectados aos seus objetivos. Contudo, os desafios podem se fazer presentes, o que pede tolerância.

