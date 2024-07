Confira a previsão do horóscopo para sábado (20)

Áries

Procure buscar equilíbrio interior, considerando a Lua Cheia. Marte ingressa na área comunicativa, podendo ampliar seu poder de persuasão. As atividades intelectuais tendem a ganhar destaque, já que alimentam seu repertório. Tente injetar energia nos estudos e dinamizar os projetos.

Touro

Marte na área material lhe estimula a agir de modo determinado em busca de aquisições, mas é preciso entender a necessidade de melhorar conhecimento sobre o mercado financeiro, assegurando qualidade para suas transações. Busque manter a moderação no discurso, já que a Lua entra na fase cheia.

Gêmeos

As conquistas podem aquecer sua vida, mas os desafios são dramatizados em detrimento das soluções. Procure ser moderada nos gastos, devido à Lua Cheia. A influência de Marte em seu signo pode intensifica os processos emocionais, o que lhe faz vivenciar suas experiências com paixão.

Câncer

Tente manter a mente em equilíbrio, como sugere a Lua Cheia. A entrada de Marte na área de crise pode elevar a carga dramática com a qual você lida com os desafios, apesar da determinação ser um aspecto a seu favor. Convém evitar que a impulsividade lhe faça decisões precipitadas.

Leão

Ações coletivas podem ganhar impulso com o ingresso de Marte no setor das amizades, dinamizando as parcerias. Contudo, a temperatura pode esquentar em meio aos desafios territoriais, o que é potencializado pela Lua Cheia. Por isso, busque não permitir que a competitividade domine.

Virgem

Marte se desloca para a área profissional, podendo aflorar garra e ousadia na defesa dos seus objetivos. Essa postura firme tende a promover possibilidades de concretização para suas ideias. No entanto, cuidado com a impulsividade e com decisões precipitadas.

Libra

Busque equilibrar trabalho e vida pessoal, devido à Lua Cheia. Momento favorável para colocar em prática projetos que antes estavam restritos ao plano das ideias, pois a influência de Marte dinamiza suas ações. Pode haver uma ampliação dos seus ideais.

Escorpião

Momento favorável para experiências e sensações intensas, pois a influência de Marte no setor íntimo pode dar vazão a seus instintos. Contudo, é preciso agir sem critério lhe faz cometer imprudências. Por isso, busque refletir antes de se envolver em aventuras. Tente moderar o discurso.

Sagitário

A soma de esforços tende a beneficiar a todos. Marte pode destacar um momento de ajustes entre desejos e responsabilidades nas relações. É preciso cultivar um diálogo pacífico com seus pares, combatendo o individualismo, o que é corroborado pela Lua Cheia.

Capricórnio

Como sinaliza a Lua Cheia, é preciso ser cuidadosa ao lidar com conflitos interpessoais. A influência de Marte pode marcar um momento em que você se sente disposta a empreender esforços em prol da dinamização das suas rotinas. Procure iniciar atividades físicas.

Aquário

Busque prezar por equilíbrio e bom senso, especialmente diante da Lua Cheia. Sua presença pode ser requisitada e essa valorização impacta na autoestima. Marte tende a estimular seu lado sociável, embora por vezes competitivo a ponto de dar combustão aos conflitos.

Peixes

É importante controlar a agressividade, que dificultem a convivência, sobretudo em momentos de estresse, como alerta a Lua Cheia. A influência de Marte no setor familiar tende a lhe trazer vigor para lidar com a rotina doméstica, o que ser positivo para agilizar ações.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo