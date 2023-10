Confira a previsão do horóscopo para sábado (21)

Áries

Devido à tensão com Sol e Mercúrio, busque evitar que o individualismo prejudique suas parcerias. O envolvimento no trabalho tende a ganhar corpo nessa Lua Crescente. Com isso, pode haver maior identificação com as tarefas e o senso de valorização pessoal que eleva sua vontade de conquistar.

Touro

Mais cuidado para não negligenciar as responsabilidades do dia a dia, visto a tensão com Sol e Mercúrio. Um forte desejo de expansão tende a lhe guiar neste momento, motivado pela consciência e valorização de seus pontos fortes.

Gêmeos

Tente amadurecer os interesses e evitar agir sem se planejar, conforme alerta a tensão com Sol e Mercúrio. A Lua Crescente no setor íntimo tende a lhe despertar forte desejo de transformação em consonância com suas ideias, contando com ideias corajosas.

Câncer

As experiências em grupo podem impactar sensivelmente na sua autoconfiança e a impulsionar seus objetivos neste momento. Contudo, é importante ajustar as incompatibilidades no meio familiar, devido à tensão com Sol e Mercúrio.

Leão

Com a Lua Crescente no setor do cotidiano, seu desempenho na gestão das rotinas tende a ganhar desenvoltura, o que ajuda a promover mudanças positivas em sintonia com seus objetivos. Mas busque evitar agir sem conversar previamente com o entorno imediato.

Virgem

Procure planejar os gastos e evitar excessos. A fruição do lado prazeroso da vida tende a se elevar com a Lua Crescente na área social, o que favorece experiências transformadoras e que ampliam de forma significativa sua percepção do mundo.

Libra

Com a Lua Crescente no setor familiar harmonizada, a gestão da rotina doméstica tende a se mostrar mais corajosa, elevando a qualidade das ações e seu padrão de vida. Mas é preciso ter senso de limite e evitar assumir responsabilidades que você não consiga cumprir.

Escorpião

Procure evitar dar publicidade às dificuldades pessoais, como alerta a tensão com Sol e Mercúrio. A busca por conhecimento tende a se expandir junto à sua postura nas interações coletivas, o que lhe deixa disposta às trocas interpessoais.

Sagitário

Tente evitar que a ganância prejudique seus relacionamentos, devido à tensão com Sol e Mercúrio. Sua visão do universo material pode se transformar, o que ajuda a dinamizar recursos e lhe faz buscar novas formas de ganhar dinheiro, visto a Lua Crescente na área financeira.

Capricórnio

Sua postura tende a ficar expansiva e disposta a mudanças com a Lua Crescente em seu signo, o que ajuda a elevar a qualidade em sua vida. Contudo, do ponto de vista profissional, é fundamental agir de forma prudente e evitar radicalismos.

Aquário

É preciso calcular os riscos, como alerta a tensão com Sol e Mercúrio. Procure pensar fora de modelos tradicionais nesta fase, pois isso ajuda com uma mudança de postura frente às dificuldades, transformando-os em oportunidades.

Peixes

A Lua Crescente no setor das amizades tende a lhe fazer ampliar sua percepção sobre o potencial do entorno imediato e a dar valor à diversidade que as distingue. Pode haver desafios no âmbito íntimo, o que pede diálogo e acordos, devido à tensão com Sol e Mercúrio.