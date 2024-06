Confira a previsão do horóscopo para sábado (22)

Áries

É preciso ter senso de limite e organizar as demandas conciliando o trabalho e a vida privada. Suas ambições podem tomar corpo com a Lua Cheia harmonizada a Marte, o que lhe deixa corajosa. Mas cuidado com o risco de sobrecarga mental e emotiva, devido à tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus.

Touro

Procure evitar se expor sem critério, buscando preservar seus interesses e evitar conflitos de vaidades, dada a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus. A Lua Cheia na casa espiritual pode lhe impulsionar a lutar por seus ideais e a expandir seus horizontes, atuando com perseverança.

Gêmeos

Tente rever suas estratégias e seguir perseverante, conforme sugere a harmonia de Marte com a Lua. A Lua Cheia no setor íntimo tende a dar vazão a suas inquietações, o que exige uma análise imparcial das situações para evitar especulações, visto a tensão com Sol, Mercúrio e Vênus.

Câncer

A Lua Cheia na área de relacionamentos se harmoniza a Marte, o que lhe motiva a se articular em grupo, em atendimento às tarefas e para elevar a produtividade. Mas busque administrar conflitos e evitar que o ego comprometa essa dinâmica, visto Sol, Mercúrio e Vênus tensionados à Lua.

Leão

Busque não negligenciar as necessidades pessoais, sobretudo as de âmbito íntimo, como alerta a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus. Sua produtividade pode se elevar na gestão das responsabilidades, pois a Lua Cheia no setor do cotidiano se harmoniza a Marte, o que lhe deixa perseverante.

Virgem

Como alerta a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus, busque ser seletiva nas companhias, priorizando o círculo de confiança. A busca por prazeres coletivos pode se elevar com a Lua Cheia na área social e em harmonia com Marte, fazendo-lhe valorizar experiências divertidas.

Libra

Tente fortalecer suas estratégias de ação para lidar com as dificuldades, visto Marte harmonizado à Lua. A Lua Cheia na área familiar pode destacar a importância de equilibrar os interesses com seus conviventes e valorizar o que traz harmonia, pois se tensiona a Sol, Mercúrio e Vênus.

Escorpião

Procure evitar os excessos que podem ganhar corpo frente à tensão com Sol, Mercúrio e Vênus. Convém valorizar ações colaborativas em prol do bem comum, já que Marte se harmoniza à Lua. A passagem da Lua Cheia pelo setor comunicativo pode promover um aflorar de ideias.

Sagitário

Cuidado com os impulsos consumistas que tomam corpo frente à tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus, disciplinando os gastos. As demandas práticas tendem a aflorar com a Lua Cheia na área material, aflorando seu lado proativo ao se harmonizar com Marte.

Capricórnio

A Lua Cheia em seu signo e harmonizada a Marte tende a elevar sua força de vontade frente aos objetivos, o que lhe coloca na dianteira das situações. Contudo, é fundamental conciliar suas ações com as do entorno para evitar conflitos. Procure buscar acordos.

Aquário

Convém seguir prudente, evitando agir no calor das emoções. Sua garra pode se elevar com a Lua Cheia em harmonia a Marte, assim como seu pique produtivo. Mas busque fazer pausas para avaliar os prós e os contras das situações, devido à tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus.

Peixes

Tente evitar adotar as responsabilidades alheias ou tomar partido em conflitos de terceiros, devido à tensão lunar com Sol, Mercúrio e Vênus. Seu lado fraterno e prestativo pode ser estimulado pela Lua Cheia na área de amizades e harmonizada a Marte, o que ajuda em colaborações.

