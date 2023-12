Confira a previsão do horóscopo para sábado (23)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lua e Urano juntos na área material tendem a deixar você ousada nos investimentos e arrojada do ponto de vista prático. Contudo, Vênus pode pedir para controlar os impulsos consumistas .

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso rever suas prioridades na vida privada. O encontro Lua-Urano em seu signo tende a lhe deixar espontânea ao se expressar e independente, o que pode conflitar com as necessidades afetivas nas relações, devido a tensão com Vênus. Cuidado!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O setor de crise recebe o encontro Lua-Urano, podendo nutrir um processo de mudança interior ao encarar as dificuldades. Contudo, você tende a passar por um transbordamento emotivo. Procure rever sua postura nas parcerias.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque rever os processos de gestão do cotidiano, pois Mercúrio retrograda na área das rotinas. Experiências inovadoras em grupo tendem a tomar corpo, o que expande o pensamento. No entanto, conflitos de egos podem aflorar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Convém rever suas conexões em rede. As ambições de âmbito profissional podem ser impulsionadas pelo encontro Lua-Urano na casa do trabalho, o que lhe deixa corajosa no usufruto das oportunidades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os horizontes intelectuais buscam expansão, o que favorece estudos e viagens. Contudo, Vênus tensionada pode alertar quanto a reações emocionai, prejudicando o trato humano. Mercúrio retrograda na área familiar e isso beneficia mudanças.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure aproveitar que Mercúrio retrograda para o setor das ideias e promover reflexões críticas. O encontro entre Lua e Urano no setor íntimo evidencia um momento de inquietações emocionais, o que lhe faz mudanças. Isso pede cautela.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O trato interpessoal tende a se mostrar estimulante frente ao encontro Lua-Urano no setor de relacionamentos, o que lhe tira da monotonia. Contudo, Vênus pode alertar que é preciso não se afastar da zona de conforto e segurança.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante evitar decisões importantes sem a devida reflexão. O pensamento inovador pode aflorar na gestão do dia a dia, visto Lua e Urano juntos no setor das rotinas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque extrair aprendizado das dificuldades. Com Lua e Urano juntos no setor social, a interação com grupos se mostra intelectualmente estimulante. Mas conflitos de vaidade podem ganhar força, o que pede autocontrole.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Rever sua postura no meio social é fundamental, visto Mercúrio retrógrado na área de amizades. O encontro Lua-Urano no setor familiar lhe estimula a promover iniciativas inovadoras na gestão da vida doméstica.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente rever suas estratégias, visto Mercúrio retrógrado na casa do trabalho. A tendência é que você valorize a diversidade de pensamento, interagindo ativamente em rede. Entretanto, Vênus pode contraindicar discussões que gerem desafetos.

Veja seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre seu signo