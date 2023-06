Confira a previsão do horóscopo para sábado (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você deve procurar prevenir dos problemas, considerando a tensão lunar com Saturno, Netuno e Mercúrio. Sua capacidade gestora tende a ser aprimorada pelo toque de ousadia e inovação, o que leva você a ter resultados positivos e fora de padrões.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua segue em harmonia com Júpiter e Urano entre o setor social e seu signo, podendo promover trocas dinâmicas com suas redes e facilitar a interlocução com as pessoas do entorno. Procure não se deixar envolver por polêmicas que prejudiquem essa interação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Devido à tensão lunar com Saturno, Netuno e Mercúrio, procure fazer acordos com seus pares, evitando sair da zona de conforto sem consenso. A vida doméstica tende a ganhar dinamismo, o que leva você a superar os problemas com originalidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque não se deixar desestabilizar por um entorno provocativo. Ideias originais e uma forte capacidade de argumentação tendem a tornar a interação social interessante neste momento, visto a harmonia lunar com Júpiter e Urano no eixo comunicação-amizades.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante organizar suas finanças e disciplinar seus gastos. Sua capacidade de adaptação tende a se elevar frente aos encontros que a Lua forma com Júpiter e Urano entre a casa material e a do trabalho, buscando aprender a lidar com os problemas de gestão.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém ser diplomática. Você tende a ser levada a buscar experiências diversificadas devido a um forte desejo de expansão pessoal, já que a Lua em seu signo segue harmonizada a Júpiter e Urano. Pode ser desafiador conciliar suas expectativas com o entorno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque separar um tempo para relaxar e prevenir o estresse, visto que o momento aponta uma sensação de cansaço. É preciso pensar fora de padrões, pois é o seu ponto forte diante dos problemas e isso lhe ajuda a encontrar soluções, já que a Lua na área de crise se harmoniza a Júpiter e Urano.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental selecionar suas companhias, buscando se lembrar que quantidade não é sinônimo de qualidade. A Lua na área das amizades segue harmonizada a Júpiter e Urano, podendo lhe motivar a vivenciar experiências aprazíveis em grupo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente evitar impor suas vontades para as pessoas do entorno e atuar com diplomacia. Proatividade e ousadia tendem a tirar suas ações do lugar-comum, ajudando com a gestão das responsabilidades, visto que a Lua na casa do trabalho se harmoniza a Júpiter e Urano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você tende a sentir um forte desejo de mudança que lhe motiva a sair da zona de conforto e vivenciar experiências prazerosas no âmbito social, pois a Lua na casa da espiritualidade segue harmonizada a Júpiter e Urano. Tente não deixar de lado o planejamento e busque evitar excessos.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

É fundamental ser mais seletiva em seus gastos financeiros, buscando evitar ações fora do planejado. Sua postura tende a ganhar versatilidade frente à harmonia lunar com Júpiter e Urano no circuito íntimo, o que ajuda a otimizar a vida familiar e ainda a deixa mais prazerosa.

PEIXES (19/2 a 20/3)

A dinâmica interpessoal tende a se revelar mais estimulante. Contudo, é preciso evitar conflitos, sobretudo hoje, pois a Lua na área de relacionamentos segue harmonizada a Júpiter e Urano. Procure dar valor à diversidade de pensamento, sem preconceitos ou críticas em excesso.