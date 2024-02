Confira a previsão do horóscopo para sábado (24)

Áries

Tente dinamizar recursos. Seu envolvimento emocional no dia a dia pode se intensificar com a Lua Cheia. Contudo, é preciso analisar os fatos com racionalidade e estruturar suas ações antes de colocá-las em prática, devido à tensão com Sol, Mercúrio e Saturno.

Touro

Procure buscar experiências que expandam seus horizontes. A interação social e a fruição de prazeres tendem a se intensificar agora, o que lhe gera momentos agradáveis. No entanto, a tensão com Sol, Mercúrio e Saturno pode pedir diplomacia na extroversão das ideias.

Gêmeos

A Lua Cheia no setor familiar tende a lhe motivar a se envolver emocionalmente nas questões do dia a dia e no trato humano, mas é preciso não deixar que falte racionalidade, visto a tensão com Sol, Mercúrio e Saturno. Que tal investir em soluções mais arrojadas?

Câncer

Busque empregar as palavras de maneira responsável e com sabedoria. A tendência é que você fique mais expressiva com a Lua Cheia no setor das ideias, estimulando debates mentalmente estimulantes, mas também polêmicos.

Leão

Tente administrar as finanças com mais responsabilidade. Com a Lua Cheia na área material, a tendência é que você valorize abordagens práticas e inovadoras, mas é importante não negligenciar a necessidade de planejamento apontada pela tensão lunar com Sol, Mercúrio e Saturno.

Virgem

Procure buscar equilíbrio interior e zelar pela imagem pública. A Lua Cheia em seu signo tende a dar impulso às emoções, o que se reflete em uma postura mais animada e segura de si, como em reações dramáticas e imprudentes.

Libra

Com a Lua Cheia na área de crise, os problemas podem ser processados de forma intensa, o que pede cuidado para que a racionalidade não seja afetada, devido à tensão com Sol, Mercúrio e Saturno. Busque avaliar os fatos sob perspectivas diversas.

Escorpião

Tente opinar de forma mais responsável, pois elas podem impactar na vida do entorno, como alerta a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Saturno. Seu lado sociável tende a aflorar com a Lua Cheia na casa das amizades, favorecendo a dinamização das suas redes.

Sagitário

Busque evitar adotar uma postura controladora, conforme alerta a tensão com Sol, Mercúrio e Saturno. Sua produtividade pode se elevar com a Lua Cheia no setor do trabalho, enquanto você trilha caminhos dinâmicos na gestão de processos e recursos.

Capricórnio

Convém valorizar a diversidade de pensamento, evitando impor suas opiniões. A busca por expansão no âmbito das ideias tende a ficar mais intensa com a Lua Cheia no setor espiritual, o que lhe deixa mais aberta a interagir com o entorno imediato.

Aquário

É preciso ser mais responsável nos investimentos financeiros. Busque processar os acontecimentos com profundidade, extraindo lições que ajudem você a promover mudanças, já que a Lua Cheia no setor íntimo segue harmonizada a Júpiter e Urano.

Peixes

Procure valorizar a diversidade de pensamento. A tensão da Lua Cheia com Sol, Mercúrio e Saturno entre o setor de relacionamentos e seu signo pode indicar a necessidade de buscar equilíbrio entre as expectativas que guiam as parcerias, atuando de forma diplomática.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo