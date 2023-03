Confira a previsão do horóscopo para sábado (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É necessário não descuidar do seu bem-estar, evitando sobrecarga. Passando pela área familiar, Marte tende a sugerir um momento em que você canaliza suas energias para a gestão da vida doméstica.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua postura decidida pode motivar as pessoas próximas. Um maior dinamismo tende a se fazer presente em suas atividades intelectuais, o que lhe deixa com vontade de adquirir conhecimento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mais cuidado com gastos movidos pela impulsividade, especialmente no meio social. Sua postura tende a se movimentar na gestão financeira e prática do cotidiano.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua vitalidade e seu potencial de liderança tendem a se fortalecer, mas a tensão com o Sol demanda cautela ao lidar com ambientes competitivos. Seu signo recebe o vigor de Marte, podendo elevar sua força de vontade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Conter a impaciência e o estresse pode ser difícil. Superação é a palavra-chave do momento, já que a entrada de Marte na área de crise indica a proximidade de problemas que exigem uma postura perseverante.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Diante de opositores você pode expor o seu lado combativo, possibilitando conflitos. A entrada de Marte na área de amizades tende a destacar um momento em que você participa de modo ativo de atividades em grupo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente respeitar seus limites. Ingressando no setor profissional, Marte tende a destacar sua força de vontade frente às oportunidades ligadas a suas ambições e sua resistência em situações competitivas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não confunda coragem com falta de bom senso, avaliando os riscos antes de agir. Marte passa a transitar na área espiritual, o que pode aflorar sua coragem.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante cultivar autocontrole se você quiser ter sucesso em suas iniciativas, bem como controlar o tempo de energia e de energia em prol das suas causas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É essencial não se deixar levar e perder sua autonomia. Procure cultivar diplomacia. Marte no setor de relacionamentos tende a lhe fazer dar valor às companhias estimulantes e que lhe tirem da monotonia.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fase pode ser movimentada e calorosa, buscando evitar excesso de atividades, visto a tensão com o Sol. Marte adentra o setor do cotidiano, o que tende a lhe despertar proatividade na gestão do dia a dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Ter cautela com as finanças e com atividades podem lhe afastar da zona de segurança, como alerta a tensão com o Sol. É possível que você se mostre mais motivada para interagir com o entorno e se engajar em causas coletivas.