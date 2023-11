Confira a previsão do horóscopo para sábado (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante manter a mente aberta a novas estratégias e fazer mudanças neste momento. A Lua transita na área material, podendo dinamizar sua capacidade de gestão, além de ajudar no aproveitamento das oportunidades de investimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Chegou a hora de fazer mudanças que geram um crescimento significativo, assumindo riscos calculados. Você tende a se abrir a novas experiências com a Lua transitando em seu signo, o que lhe ajuda a ampliar o pensamento e buscar expansão pessoal.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A Lua encontra Júpiter e Urano ao transitar pelo setor de crise, o que promove experiências transformadoras ao confrontar os desafios. Isso lhe permite se libertar de condicionamentos e se abrir a mudanças. Busque encarar os acontecimentos sob outros pontos de vista.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

As trocas articuladas tendem a lhe fazer expandir seus interesses e valorizar percursos inovadores que lhe tirem da monotonia. Suas conexões sociais podem se dinamizar frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano na casa das amizades, representando uma fonte de inspiração.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momento oportuno para explorar oportunidades que demandam coragem. O encontro da Lua com Júpiter e Urano no setor do trabalho tende a favorecer abordagens ousadas em prol dos seus objetivos profissionais, além de contar com o suporte de recursos alternativos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você tende a sentir um forte senso de coragem, o que lhe impulsiona a expandir seus horizontes, desde que dialoguem com suas vocações, já que a Lua encontra Júpiter e Urano na área espiritual. Procure ampliar conhecimento e enriquecer sua bagagem cultural.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua capacidade de transformação tende a ser enaltecida pela Lua no setor íntimo, o que ajuda na superação de limites autoimpostos ou decorrentes de acontecimentos alheios à sua vontade. Procure manter a mente aberta e confiar em seu potencial.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante estar aberta a propostas que condizem com seus interesses nesta fase. O trato interpessoal tende a se mostrar estimulante frente ao trânsito da Lua na área de relacionamentos, o que lhe ajuda a articular ações inovadoras nas parcerias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure se articular com o entorno imediato priorizando as mudanças que deseja fazer, buscando valorizar a criatividade. Sua rotina tende a se dinamizar frente ao trânsito lunar no setor do cotidiano, tirando-lhe da monotonia, além de motivar você a promover melhorias em sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém valorizar a diversidade de suas redes, já que as contribuições intelectuais tendem a ampliar seus horizontes. Sua postura pode se flexibilizar e se abrir ao usufruto dos prazeres em meio à coletividade, pois a Lua em trânsito pelo setor social encontra Júpiter e Urano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque valorizar propostas diversas. A influência da Lua no setor familiar tende a lhe estimular a promover transformações no ambiente doméstico, o que favorece melhorias e uma articulação estimulante com o entorno imediato.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente expandir sua mente para compreender diversos temas. O pensamento tende a se expandir com a Lua no setor comunicativo, o que lhe ajuda a romper com padrões limitantes e a valorizar a diversidade decorrente dos intercâmbios culturais.

