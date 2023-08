Confira a previsão do horóscopo para sábado (26)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seus esforços podem ser recompensados ao obter reconhecimento público e através de ganhos materiais. O prazer pelo trabalho tende a crescer com a Lua na área profissional, o que contribui para elevar seu desempenho e criar oportunidades de expansão.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure dar valor aos processos intuitivos e ao exercício da criatividade. A Lua na área espiritual tende a destacar um momento de expansão dos seus horizontes e de enriquecimento da sua bagagem cultural, o que pode se refletir na autoconfiança.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém separar um tempo para si e praticar autocuidado. Os processos de autoinvestigação tendem a se mostrar interessantes neste momento. Por isso, tente buscar resolver situações complicadas e se libertar de sentimentos limitantes.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure demonstrar empatia. Suas habilidades comunicativas podem se revelar favoráveis para fortalecer sua relação com grupos, o que ajuda ter um maior entendimento sobre os interesses em comum e abrir caminho para oportunidades de cooperação.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente manter um ritmo saudável de trabalho, buscando conciliar com a promoção de bem-estar. Chegou o momento de se dedicar às responsabilidades da rotina, dando rumo a projetos pessoais e profissionais que possam dar uma guinada em sua vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante investir no seu conhecimento. O trânsito da Lua no setor dos prazeres e do social se harmoniza ao de Sol e Júpiter, podendo lhe fazer se expressar de forma autêntica. Com isso, você ganha desenvoltura para lidar com o entorno e conquistar lugar de destaque.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O aprimoramento íntimo pode lhe deixar mais confiante para lutar por seus objetivos. A passagem da Lua pelo setor familiar tende a favorecer a introspecção emocional e criativa, o que favorece o bem-estar, o funcionamento da sua casa e a relação harmoniosa com o entorno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O impacto que você causa no entorno imediato pode gerar oportunidades para sua vida. Este momento astrológico é favorável para a comunicação em suas diversas vertentes, tanto por meio do diálogo, quanto por outros meios de produção de conteúdo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu desempenho será recompensado a partir de agora. Você tende a ter um olhar próspero, valorizando os recursos que estão ao seu alcance, além de saber como aplicá-los em favor das ações em andamento. Isso pode tornar suas iniciativas originais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O usufruto dos prazeres tende a se intensificar e experiências que nutram seu espírito. A autoestima pode se elevar, o que lhe deixa mais confiante para perseguir seus objetivos e mais aberta às oportunidades de mudança para sua vida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso valorizar o recolhimento íntimo e praticar autocuidado. A Lua na área de crise se harmoniza a Sol e Júpiter, podendo promover um processo de cura emocional que lhe faz se libertar de fantasmas do passado e se fortalecer perante os acontecimentos e seus objetivos para o futuro.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Suas relações podem vivenciar momentos de maior sinergia emocional frente à passagem da Lua pela área de amizades, o que contribui para dar coesão a suas parceiras. Oportunidades ligadas aos seus objetivos tendem a surgir de tais contatos.