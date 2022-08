Confira a previsão do horóscopo para sábado (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte tensionado ao Sol e à Lua indica que a comunicação com seus pares pode ganhar contornos dramáticos. A Lua Nova tende a elevar sua disposição para lidar com as atividades de rotina, enquanto lhe motiva a cultivar hábitos saudáveis, o que leva à revitalização do dia a dia.

TOURO (21/4 a 20/5)

Cuidado para não acabar cometendo excessos financeiros, já que Marte se encontra tensionado ao Sol e à Lua. Prazeres tendem a aflorar nessa Lua Nova e isso pode contribuir para dar mais vitalidade à sua vida, ao mesmo tempo em que deixam você mais sociável.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque não descuidar das suas necessidades individuais a ponto de ficar sobrecarregada, pois a Lua encontra o Sol e ambos formam entram em tensão com Marte. A vida familiar tende a se revigorar, o que lhe leva a demonstrar bom humor e boa vontade para lidar com as demandas domésticas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Situações complicadas tendem a limitar suas possibilidades, já que Marte entra em tensão com a Lua e o Sol, mas procure evitar alimentar decepções. A Lua Nova pode promover um aflorar de ideias que lhe fazem buscar caminhos mais amplos para atuar em suas áreas de interesse.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Devido às tensões que Marte forma com o Sol e a Lua, tente definir limites para os gastos financeiros. A passagem da Lua Nova pelo setor material pode lhe deixar mais disposta a investir em melhorias para sua vida e desperta você para os benefícios da economia criativa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Atenção para não se afastar das tarefas do dia a dia, como alerta Marte tensionado ao Sol e à Lua, a fim de não perder prazos. Sensibilidade e intuição podem aflorar com a Lua Nova em seu signo, o que ajuda com a fruição dos sentidos e deixa você mais aberta a situações inovadoras.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser emocionalmente discreta sobre o que lhe incomoda. A vontade de se libertar de situações que limitam você tende a aflorar com a Lua Nova no setor de crise. Busque evitar decisões sem amadurecimento. Seu emocional pode estar inflamado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente preservar sua intimidade, como alerta a tensão que Sol e Lua realizam com Marte, o que demanda uma postura seletiva. Você pode se mostrar mais jovial e socialmente aberta nesse momento de Lua Nova, o que ajuda a renovar suas relações de amizade e a conhecer gente.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque administrar os contratempos com serenidade. Seu desempenho profissional tende a se nutrir de intuição e criatividade com a Lua Nova no setor do trabalho, mas os instintos podem aflorar de modo agressivo frente a atritos, pois esse astro encontra o Sol e ambos entram em tensão com Marte.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Limitações materiais podem atrapalhar seu raio de atuação. Pensando nisso, busque não passar dos limites, como alerta a tensão que Sol e Lua formam com Marte. Seu pensamento e sua capacidade de entender emoções tendem a se expandir com a Lua Nova na área espiritual.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Com a Lua Nova, a vida íntima pode se revigorar e lhe deixar emocionalmente mais acessível com seus afetos, enquanto que valoriza a vivência de prazeres seletos. Esse astro encontra o Sol e ambos entram em tensão com Marte, sendo preciso uma postura socialmente prudente.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente não deixar que se aproveitem da sua boa vontade, como alerta Marte tensionado ao Sol e à Lua. A Lua Nova no setor de relacionamentos pode sugerir uma redescoberta de afinidades que favorecem as parcerias, o que ajuda na renovação dos vínculos.