Confira a previsão do horóscopo para sábado (27)

Áries

Procure imprimir um ritmo moderado na gestão de tais atividades para não se sobrecarregar. É fundamental se concentrar no planejamento dos aspectos práticos do cotidiano nesta Lua Minguante para melhor estruturar os processos e recursos.

Touro

Convém valorizar sua individualidade sem bater de frente com as pessoas. Momento oportuno para os processos de autoconhecimento frente à Lua Minguante, o que favorece revisões sobre os projetos em curso e o planejamento de metas de longo prazo.

Gêmeos

É preciso rever suas estratégias de atuação para fazer frente a contextos de mudança, o que se mostra fundamental frente à tensão lunar com Sol e Plutão. O recolhimento pode ser positivo nesta Lua Minguante, já que lhe ajuda a economizar energias e a avaliar os problemas com a imparcialidade necessária.

Câncer

Busque ser seletiva no compartilhamento de recursos e evitar misturar dinheiro e amizades. Nesta fase de Lua Minguante, é preciso reduzir a exposição social e valorizar contatos pontuais no âmbito do círculo de confiança, já que a troca de ideias pode ser mais eficaz.

Leão

A Lua Minguante pode pedir moderação no ritmo de trabalho, buscando evitar sobrecarga e fazer mudanças que lhe ajudem a conciliar as demandas profissionais com a vida privada, dada a tensão com Sol e Plutão. Sua capacidade analítica tende a ser favorecida, promovendo reflexões importantes.

Virgem

Tente neutralizar especulações sobre as dificuldades, especialmente em contextos de mudança. Organização mental e concentração tendem a se mostrar fundamentais nesta Lua Minguante, a fim de administrar as demandas e a lhes dar direcionamento.

Libra

Convém se mostrar conciliadora com o entorno imediato, de modo a evitar contrastes. Sua capacidade de introspecção tende a ganhar corpo nesta Lua Minguante, o que favorece uma análise apurada das questões que norteiam sua vida, levando a ajustes relevantes.

Escorpião

A Lua Minguante tende a oportunizar uma redução da imagem pública, a fim de que suas atenções se concentrem nas necessidades das parcerias. O senso crítico apurado pode lhe ajudar a avaliar os pontos que precisam ser ajustados. Contudo, é importante atuar com diplomacia.

Sagitário

Sua capacidade de análise pode ser direcionada aos processos de trabalho e à gestão da sua vida de modo geral, o que favorece ajustes importantes, considerando a Lua Minguante no setor das rotinas. Tente se adaptar tranquilamente a contextos de mudança.

Capricórnio

Procure demonstrar inteligência emotiva em situações de conflito, buscando negociar soluções. A Lua Minguante tende a lhe convidar a uma reflexão apurada sobre o seu envolvimento com grupos, colocando em xeque a importância de tais contatos.

Aquário

Momento favorável para cultivar introspecção e cuidar detalhadamente de aspectos estruturais do dia a dia, já que a Lua se encontra em estado minguante. Busque se relacionar de forma diplomática com o entorno imediato, sobretudo diante de desafios complicados.

Peixes

Tente entender que os problemas lhe oferecem possibilidades de aprimoramento. Desafios relacionados à comunicação podem se fazer presentes com a Lua Minguante tensionada a Sol e Plutão, o que exige atenção ao conteúdo das informações e ao tom do discurso, de forma a evitar conflitos.