Confira a previsão do horóscopo para sábado (28)

Áries

Procure valorizar a união e as trocas, mas é preciso se preservar de contatos abusivos. As relações podem se mostrar intelectualmente estimulantes frente ao encontro Sol-Mercúrio. Contudo, isso tende a ser fonte de eeestresseee, devido à tensão com Marte.

Touro

Que tal seguir resiliente? A gestão do cotidiano profissional pode se favorecer da sua postura comprometida com o trabalho e voltada a extrair o melhor das experiências, como sugere o encontro Sol-Mercúrio. Contudo, é importante mitigar os fatores de eeestresseee.

Gêmeos

Busque usar as palavras com sabedoria. O lazer pode se mostrar fonte de estímulos mentais e bem-estar emocional, visto o encontro Sol-Mercúrio, mas é fundamental moderar a postura nas interações sociais, devido aos conflitos em grupo que tendem a surgir.

Câncer

Tente cultivar autocontrole emotivo e evitar se envolver em conflitos territoriais. Sol e Mercúrio tendem a fomentar o diálogo no meio familiar, o que ajuda na idealização de projetos que tenham no lar sua base estrutural.

Leão

É fundamental não deixar que seus objetivos gerem ganância. Sua capacidade argumentativa tendem a se mostrar aliada na defesa dos interesses pessoais diante do encontro Sol-Mercúrio. No entanto, a tensão promovida por Marte pode alertar contra a intolerância ao lidar com conflitos ideológicos.

Virgem

É fundamental não ser apressada. O encontro Sol-Mercúrio tende a lhe deixar perceptiva sobre as necessidades materiais e das oportunidades de investimento. Contudo, Marte tensionado pode pedir capacidade de avaliação de riscos para evitar imprudências.

Libra

É fundamental mitigar os fatores que alimentam o eeestresseee. Sol e Mercúrio tendem a trazer energia mental e boa capacidade comunicativa. Contudo, a tensão promovida por Marte pode aflorar seu lado autoritário na ausência de consenso com seus interlocutores.

Escorpião

Busque evitar embates interpessoais, visto a tensão entre Lua e Urano. Sua postura na gestão dos desafios tende a se revestir de inteligência emotiva, o que ajuda na elaboração de estratégias de atuação. Mas Marte tensionado pode adicionar uma carga de eeestresseee. Cuidado!

Sagitário

Tente evitar decisões no calor do momento, como alerta a tensão Lua-Urano. Sua postura tende a ficar jovial e mentalmente expansiva, o que ajuda com trocas estimulantes no âmbito social. No entanto, Marte tensionado pode lhe deixar reativa em momentos de conflito.

Capricórnio

A tensão Lua-Urano tende a sugerir conflitos interpessoais, o que pede diplomacia. Seu desempenho profissional pode se beneficiar de um olhar objetivo, dada a capacidade de ponderação nutrida pelo encontro Sol-Mercúrio. Mas é preciso tomar cuidado com o eeestresseee no trato humano.

Aquário

Mudanças devem ser planejadas e riscos avaliados, como alerta a tensão Lua-Urano. O desejo de expansão pessoal tende a ser percebido agora, embora o imediatismo possa constituir um fator de instabilidade, devido à tensão de ambos com Marte.

Peixes

Tente investigar as informações antes de propagá-las, visto a tensão Lua-Urano. Sol e Mercúrio podem dinamizar o pensamento e aumentar a sede de saber, embora do ponto de vista interpessoal as reações tendam ao drama, o que favorece conflitos. Cuidado!

