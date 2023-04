Confira a previsão do horóscopo para sábado (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque adotar medidas que ajudem você a resgatar a autoconfiança e o otimismo, como inserir lazeres na sua jornada, visto a harmonia de Sol e Mercúrio.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante promover temas que estimulem as pessoas a interagirem de forma prazerosa e usarem suas habilidades diplomáticas. O meio social tende a se revelar desafiador a partir de agora, dada a intolerância sobre temas polêmicos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mudanças são fundamentais, por isso busque dialogar com o entorno imediato sobre tais questões, propondo acordos. Lua e Saturno tendem a indicar problemas para conciliar demandas pessoais e profissionais.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você deve estruturar suas propostas. A tensão Lua-Saturno no eixo comunicativo-espiritual tende a alertar sobre a importância de amadurecer suas ideias antes de defendê-las como causas importantes.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O medo de sair de modelos convencionais limita você, por isso é preciso buscar informações que ajudem você a se posicionar com segurança. O circuito patrimonial pode ficar fragilizado.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante se libertar de preconceitos e flexibilizar a mente. Além disso, busque se permitir novos aprendizados, conforme sinaliza a harmonia lunar com Sol e Mercúrio. Posturas muito críticas podem dificultar o entendimento nesse momento.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Envolva-se nas demandas do cotidiano de forma aprazível, como sugere a harmonia com Sol e Mercúrio. Cuidar da saúde e da qualidade do cotidiano é fundamental, cautela quanto às regras limitantes que possam prejudicar o bem-estar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente resgatar o lado aprazível das trocas intelectuais, considerando que Sol e Mercúrio na área de relacionamentos se harmonizam à Lua. A intolerância tende a prejudicar o bem-estar social.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso estruturar seus argumentos. Lua e Saturno no eixo trabalho-família tendem a destacar dificuldades em conciliar os interesses profissionais com os da vida privada.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente preservar seus interesses sem deixar de aproveitar os momentos. A tensão entre Lua e Saturno pode sugerir conflito entre se mostrar mais amigável ou buscar distanciamento emocional do entorno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém dialogar com o entorno sobre as opções, visto que a comunicação é favorecida. Desafios ligados à gestão prática e material da vida podem aflorar frente à tensão Lua-Saturno no circuito do patrimônio.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Neste momento, procure romper com algumas barreiras e se abrir ao diálogo. Desafios interpessoais podem deixar você mais retraída, o que prejudica a qualidade da convivência, além de dificultar a gestão de responsabilidades comuns.