Confira a previsão do horóscopo para sábado (3)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A tensão com Marte, Sol, e Netuno tende a evidenciar a necessidade de afinar o discurso com seus interlocutores para não se mostrar invasiva. A Lua Crescente na área espiritual segue harmonizada a Júpiter, podendo movimentar seu pensamento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não se deixar levar pela empolgação. Afloram seus instintos em benefício da gestão dos desafios com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter. Contudo, é importante realizar uma avaliação de riscos para evitar equívocos e imprudência.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque zelar por seu bem-estar. Você tende a ficar mais sensível às necessidades das pessoas com a Lua Crescente no setor de relacionamentos e harmonizada a Júpiter. Tente dosar sua disponibilidade para que as necessidades pessoais não sejam abaladas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso definir seus objetivos. Seu envolvimento na gestão das tarefas se intensifica com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter, podendo elevar a produtividade. Mas a tensão com Marte, Sol e Netuno tende a apontar a importância de elencar prioridades.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Cuidado com exageros! Sua postura tende a ficar mais aberta ao lazer com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter no eixo prazeres-espiritualidade, mas é preciso ter limite para evitar gastos excessivos e outras ações que possam prejudicar seu bem-estar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Como alerta a tensão com Marte, Sol e Netuno, procure evitar se sobrecarregar e absorver problemas familiares. Seu envolvimento na vida familiar tende a se intensificar nessa Lua Crescente, motivado pela vontade de deixar o lar melhor para você e aqueles que ama.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque aprender o quanto de suas opiniões podem ser expostas sem afetar a qualidade das experiências, considerando a tensão com Marte, Sol e Netuno. Você tende a ficar mais comunicativa nessa Lua Crescente, o que pode favorecer suas relações.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mais atenção com gastos excessivos com lazeres sociais, como alerta a tensão com Marte, Sol e Netuno. A Lua Crescente na área material tende a lhe fazer investir em melhorias para sua vida, o que ajuda com os aspectos práticos do dia a dia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente não se deixar absorver pelos desafios cotidianos. Você deve dar o seu melhor em prol de suas experiências com a Lua Crescente em seu signo, o que lhe faz extrair prazer pela vida e fazer contatos socialmente interessantes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure se cercar de conforto, prazeres e companhias seletas, como sinaliza a harmonia lunar com Júpiter. As dificuldades podem ser vivenciadas com maior intensidade nessa Lua Crescente, sobretudo frente à tensão com Marte, Sol e Netuno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante evitar se envolver em exagero nos problemas alheios, sobretudo do ponto de vista financeiro. A Lua Crescente no setor de amizades pode promover abertura social, o que favorece conversas amigáveis e contatos divertidos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A tensão com Marte, Sol e Netuno tende a alertar que é preciso respeitar seus limites. Empreendedorismo e prestatividade podem aflorar em sua postura com a Lua crescente no setor do trabalho. Isso lhe faz aproveitar as oportunidades de investimento e a gestão dos recursos.