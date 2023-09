Confira a previsão do horóscopo para sábado (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure preservar sua intimidade e amenizar o drama diante dos problemas. Lua e Vênus harmonizadas entre seu signo e a área social tendem a lhe deixar carismática no trato humano, o que torna as atividades em grupo altamente prazerosas hoje.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante valorizar o conforto da família. O momento tende a se mostrar positivo para vivenciar ambientes acolhedores, visto a harmonia Lua-Vênus entre o setor de crise e o doméstico. Busque encarar a vida com otimismo e não se deixar abalar pelos problemas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente evitar se expor fora do círculo de confiança. Momento oportuno na companhia dos entes queridos e no compartilhamento de interesses culturais, visto que Lua e Vênus seguem harmonizadas no segmento amizades-comunicativo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque conciliar os interesses individuais e coletivos, evitando se sacrificar para agradar os outros. Convém exercitar seus objetivos e investir em conhecimento e atividades culturais, com Lua e Vênus harmonizadas no eixo trabalho-material.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso se programar e evitar falhas de percurso. Chegou a hora de expandir seus horizontes culturais com Lua e Vênus harmonizadas entre o setor espiritual e seu signo, o que favorece lazeres intelectuais e outras atividades que agreguem conhecimento à sua vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A vida privada tende a se revelar prazerosa com Lua e Vênus harmonizadas no circuito íntimo, o que nutre sua autoestima, além de fortalecer as relações e lhe ajuda a encarar as dificuldades com leveza. Procure ter bom senso nos gastos, evitando correr riscos de qualquer natureza.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado para não sobrecarregar o entorno com suas carências e vice-versa. A tendência é que você busque conforto emocional no trato humano frente à harmonia Lua-Vênus no eixo relacionamentos-amizades, enquanto demonstra carisma e empatia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure não se deixar desestabilizar pelos excessos emocionais das pessoas do entorno em momentos delicados, cultivando tranquilidade. O dia a dia se revela fonte de prazer frente à harmonia Lua-Vênus no eixo cotidiano-trabalho, o que lhe ajuda a unir o útil ao agradável.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque ter senso de limite nos gastos. O momento pode favorecer o usufruto de lazeres culturais e a interação com o vínculo afetivo, o que lhe ajuda a manter o bom humor e encarar a vida com otimismo, visto a harmonia Lua-Vênus no eixo social-espiritual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Prazeres introspectivos ou em companhias seletas tendem a ser revigorantes, já que Lua e Vênus seguem harmonizadas entre o setor familiar e o íntimo. Isso lhe ajuda a harmonizar a relação com as pessoas próximas. É importante evitar especulações sobre os problemas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É fundamental ser discreta sobre dramas pessoais para preservar sua intimidade. A autoestima elevada frente à harmonia Lua-Vênus tende a lhe deixar mais confiante na interação social, o que ajuda com um momento mais descontraído e prazeroso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Com a harmonia Lua-Vênus, seu senso de valorização pessoal tende a se elevar, o que lhe motiva a cuidar da beleza e a investir em prazeres. É preciso ter consciência de seus limites para evitar gastos desnecessários. Busque selecionar suas companhias.