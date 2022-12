Confira a previsão do horóscopo para sábado (31)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Investir em práticas saudáveis e prazerosas em meio às festividades do réveillon tende a lhe fazer bem. É importante reduzir a carga de trabalho e ter maior cuidado com as necessidades íntimas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente mudar o foco e se divertir nas festividades de fim de ano, visto que a Lua adentra seu signo e se harmoniza com o Sol, aflorando otimismo. A Lua na área de crise tende a sugerir uma supervalorização das dificuldades em detrimento da sua paz.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure valorizar os prazeres íntimos. A tensão lunar com Vênus, Mercúrio e Plutão tende a deixar você mais sensível e saudosista, podendo afetar a qualidade da interação social. Tente se permitir passar o réveillon sem muitos excessos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso aliviar a mente das preocupações e dar prioridade a fruição das amizades frente às festividades do réveillon. O foco excessivo no trabalho tende a lhe impedir de relaxar e cultivar uma convivência mais tranquila com o entorno imediato.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É fundamental ocupar a mente com o réveillon e curtir a companhia das pessoas próximas. A tendência é que você conte com doses de nostalgia hoje, mas procure tirar o foco do que passou e olhar o futuro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente se abrir à fruição social. A jornada tende a se mostrar complicada hoje, com preocupações que podem aflorar. Procure não se deixar absorver a ponto de sacrificar os momentos de prazer com as pessoas queridas neste último dia do ano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque dar valor aos prazeres íntimos nas festividades do réveillon. As relações tendem a transitar por terrenos complicados, mas com força de vontade e uma postura conciliadora você pode superar as barreiras interpessoais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua postura pode se flexibilizar e se mostrar descontraída, o que favorece a articulação interpessoal em meio às festividades de fim de ano. A jornada tende a iniciar estressante frente à tensão dos astros, exigindo diplomacia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante dar valor ao lazer em ambientes caseiros e se deixar gastos controlados nas festividades do réveillon. A tensão entre os astros pede bom senso no usufruto dos prazeres.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque demonstrar generosidade e amizade. Desafios familiares podem render preocupações frente à tensão lunar com Vênus, Mercúrio e Plutão. Mas as festividades da virada do ano tende a lhe fazer resgatar prazeres.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente mudar o foco dos pensamentos para as conquistas que você quer alcançar, cercando-se de conforto e carinho. Insatisfações podem se fazer presentes frente à tensão lunar com Vênus, Mercúrio e Plutão, o que se reflete em um discurso magoado.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque não se deixar inibir pela falta de suporte material, pois o diferencial nesse final de ano é o prazer de estar junto com o entorno. Limitações financeiras tendem a diminuir suas opções, o que lhe rende decepções, dada a tensão lunar com Vênus.