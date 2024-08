Confira a previsão do horóscopo para sábado (31)

Áries

É importante articular seus interesses com o entorno imediato fazendo uso da diplomacia. A tensão Lua-Plutão pode lhe trazer o desafio de definir limites para a exposição pública, visto que a interferência das pessoas na sua vida tende a se tornar inconveniente.

Touro

As dificuldades tendem a trazer renovação, por isso busque entender o que precisa ser transformado. Lua e Plutão podem anunciar acontecimentos, o que lhe tiram da zona de conforto, pedindo capacidade analítica, o que é beneficiado pelo iminente encontro entre Lua e Mercúrio.

Gêmeos

Busque empregar o pensamento racional para buscar soluções diante dos acontecimentos que se revelam desafiadores, como sugere o iminente encontro Lua-Mercúrio. Lua e Plutão tensionados podem alertar quanto à necessidade de se manter em equilíbrio diante da pressão mental.

Câncer

Procure adotar uma postura econômica, evitando compras desnecessárias. É fundamental planejamento! Lua e Plutão tensionados podem sugerir um momento complicado para a vida material, visto que anunciam imprevistos que surgem para bagunçar seu orçamento.

Leão

Tente exercitar a escuta e conciliar os interesses de maneira diplomática para administrar os conflitos, devido ao iminente encontro Lua-Mercúrio. Lua e Plutão tendem a evidenciar um momento de ajustes com pessoas importantes para sua vida.

Virgem

Busque conduzir as incompatibilidades com tranquilidade e respeito pela diversidade de opiniões. Diplomacia é o caminho. Lua e Plutão podem alertar quanto a um momento de conflitos quanto aos interesses que permeiam as parcerias profissionais.

Libra

Interesses conflitantes em jogo podem aflorar. É preciso se posicionar favoravelmente aos acordos. Procure neutralizar as discussões. Lua e Plutão tendem a destacar um momento em que ajustes se mostram necessários para manter a harmonia em suas redes.

Escorpião

Busque cultivar inteligência emocional e administrar o momento com maturidade. Lua e Plutão entre as áreas profissional e familiar podem mostrar uma fase de incompatibilidade entre as demandas, o que demanda capacidade de planejamento e ajuste.

Sagitário

É preciso avaliar os fatos de forma imparcial, visto o iminente encontro Lua-Mercúrio. As energias de Lua e Plutão tendem a sugerir grande carga emocional interferindo em seus processos comunicativos, especialmente frente a acontecimentos imprevistos e que lhe tiram da zona de conforto.

Capricórnio

Busque avaliar a situação de modo objetivo e prático. A tensão entre Lua e Plutão tende a sugerir preocupações financeiros tomando corpo frente a um cenário de instabilidade econômica associado a despesas não previstas e que prejudicam o orçamento.

Aquário

Como sugere o encontro Lua-Mercúrio, tente se abrir ao diálogo pacifico e buscar acordos diplomáticos. Lua e Plutão tendem a sugerir um momento de instabilidade emocional associado a diferenças mal administradas na convivência interpessoal.

Peixes

Convém demonstrar maturidade e capacidade de negociação. A tensão entre Lua e Plutão pode lhe trazer a necessidade de confrontar diferenças de relacionamento e voltam à tona agora, sobretudo nas parcerias que se desenvolvem no cotidiano.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo